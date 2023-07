Ilary Blasi, all’improvviso la foto con il pancione: si allarga la famiglia di nuovo

Attimi di gioia per la conduttrice, quella foto del pancione e la bellissima notizia: la famiglia si allargherà a breve.

Per Ilary si è aperto un nuovo capitolo della sua vita. Dalla separazione avvenuta ormai un anno fa con Francesco Totti, al nuovo amore con Bastian Muller, che sembra risultare duraturo. Nel frattempo la donna è sotto la costante attenzione dei media, sia nellee questioni private che in quelle lavorative.

Il suo arrivo a L’Isola dei Famosi di quest’anno infatti, ha donato molta popolarità alla conduttrice che ha preso il timone tra pregi e critiche, l’intera edizione insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Ad ogni modo, abbiamo avuto modo di vedere una Ilary che si è mostrata rinata dopo l’importante quanto chiacchierata rottura.

In queste settimane la donna sembra essersi concessa una fuga in Brasile, dove si mostra da sola nelle sue storie di Instagram, confondendo di gran lunga i fan che si chiedono che fine abbia fatto Bastian. D’altro Canto troviamo Francesco Totti a Los Angeles che si mostra davanti alla scritta Hollywood in dolce compagnia di tutta la famiglia, compresa Noemi e i suoi figli.

La questione confonde i follower più affiatati, che rimangono comunque convinti che sia in compagnia dell’imprenditore, ma non capiscono perché non si mostra insieme a lui. Nelle ultime settimane però, un’altra notizia ha fatto chiacchierare i stessi fan, ossia il prossimo arrivo di un nuovo bebè in famiglia.

Nuova vita per Ilary Blasi: dalla separazione al nuovo amore

Un matrimonio di quasi vent’anni, tre figli in comune e poi, una separazione finita tra avvocati e tribunale. Purtroppo anche i personaggi dello spettacolo non sono esenti da questo tipo di eventi, ma a distanza di un anno entrambi sono riusciti a costruirsi una nuova vita. Francesco Totti infatti, ha annunciato subito dopo il fidanzamento con Noemi Bocchi, Ilary invece, si è goduta qualche mese da single prima di avviare la sua nuova relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Nuovo Bebè in famiglia

Nel frattempo, la famiglia si allarga e a dare la notizia è stata la sorella Melory, già mamma della piccola Jolie. Il video è stato condiviso in rete e mostra il suo compagno che disegna un cuore, mentre la bambina lo appoggia sulla pancia della mamma. La scena è davvero dolcissima e in questo modo i due hanno svelato di essere in attesa del loro secondogenito.

Si tratta di una bellissima notizia per Ilary che, con gran gioia diventerà zia per la seconda volta, allargando così ulteriormente la loro famiglia.