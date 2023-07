Tragedia Flavio Insinna, l’addio è doloroso: non lo vedremo più | Niente da fare

Clamoroso retroscena con protagonista il noto conduttore Flavio Insinna e la rete Rai: il suo addio adesso è definitivo.

Il nome di Flavio Insinna è noto al pubblico di casa Rai e questo anche perché negli ultimi anni ha messo a segno tutta una serie di successi in vesti diverse. Negli ultimi anni alla sua carriera come attore ha affiancato anche quella di giudice e di conduttore.

Oltre ad essere un membro della giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il conduttore è infatti da anni il padrone di casa del format L’Eredità. Arrivati a questo punto però è un obbligo parlare al passato in quanto il conduttore è finito al centro di un clamoroso colpo di scena.

In queste ore Insinna si è infatti visto costretto a dire definitivamente addio al suo ruolo di conduttore del noto format ma vediamo quanto sta succedendo.

Flavio Insinna, l’ultimo colpo di scena: è il momento di dire addio

Nel corso degli ultimi mesi in casa della rete televisiva Rai sono andati in scena tutta una serie di colpi a sorpresa. In vista di settembre infatti alcuni conduttori sono stati confermati, altri hanno cambiato casa mentre per alcuni è arrivato un clamoroso stop. In questa categoria è finito proprio il nome di Insinna che non farà ritorno a settembre al timone de L’Eredità.

Lo ha confermato lo stesso conduttore nel corso dell’ultima puntata andata in onda del noto game show. Il format tornerà in onda a settembre ma con un nuovo padrone di casa ossia Pino Insegno che dal canto suo non ha ancora confermato la notizia. Ma cosa ne sarà quindi di Insinna adesso? Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo al momento.

Flavio Insinna, i suoi piani per il futuro: i dettagli

Tra lo stupore e la delusione del pubblico, Insinna ha quindi confermato come a settembre non sarà più al timone dell’Eredità. Un addio doloroso e definitivo per il conduttore che dovrà adesso mettersi alla ricerca di nuove opportunità. Questo anche perché non è dato sapere cosa farà adesso il noto conduttore.

Nel corso dei prossimi mesi sarà al timone del format Musicultura su Rai 2 ed in coppia con Carlina Di Domenico mentre in vista di settembre non vi è ancora nulla di concreto. Per saperne di più al pubblico non resta adesso che attendere la presentazione dei palinsesti della Rai e solo allora sarà fatta luce sul destino del conduttore.