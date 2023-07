Diletta Leotta, la notizia è arrivata all’improvviso: di corsa in ospedale | Finita in mezzo ai dottori

Buone notizie per la nota conduttrice e giornalista Diletta Leotta: dopo nove mesi di attesa finalmente è nata.

Diletta Leotta è una grande protagonista del giornalismo sportivo italiano. Da diversi anni è infatti un volto amatissimo di DAZN e la piattaforma è solita affidarle il timone degli eventi sportivi più importanti della Serie A e della stagione.

Da qualche anno però il suo nome infiamma anche il gossip e questo a causa della sua vita sentimentale particolarmente movimentata. Di recente però la giornalista ha trovato il suo grande amore ossia l’ex calciatore Loris Karius ed i due sono in attesa di una bimba.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di una corsa in ospedale per la famiglia Leotta e per la nascita di una bambina ma vediamo cosa è accaduto.

Diletta Leotta, una grande gioia nella sua vita: sta per diventare mamma

Diletta e Loris si sono conosciuti pochi mesi fa e per questo la notizia della gravidanza della giornalista ha lasciato tutti senza parole. La diretta interessata si è però detta felice ma soprattutto innamorata del compagno che dal canto suo ha accolto la notizia con grande gioia. Con un video pubblicato sui social, la coppia alcuni mesi fa ha anche rivelato il sesso del nascituro che sarà una bellissima femminuccia.

La gravidanza della giornalista è ormai agli sgoccioli e nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare il lieto annuncio. Intanto però la famiglia Leotta si è dovuta comunque recare in ospedale per un momento emozionante. In queste ore infatti Diletta è diventata zia di una femminuccia.

Diletta Leotta, la famiglia si allarga: nascita emozionante

In attesa di dare alla luce la sua primogenita, Diletta in queste ore è diventata zia. Suo fratello Mirko e sua cognata Irene Simeone hanno dato alla luce la loro bimba che si chiama Sveva. Tutta la famiglia ha accolto con gioia questo arrivo a cui farà appunto seguito proprio la bimba della giornalista che intanto si è emozionata molto per la nascita della nipotina.

Una grande gioia per la conduttrice alle prese con gli ultimi giorni della sua gravidanza e con una scelta importante da fare. Le Leotta nel corso di una recente intervista ha infatti ammesso di essere ancora indecisa sul nome e che all’ultimo minuto sceglierà tra le sue tre opzioni ossia Ofelia, Rose o Bella. Ancora pochissimi giorni quindi e poi ci saranno ben due bambine a casa Leotta da coccolare.