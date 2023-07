Federica Pellegrini sta male: l’incidente è grave | Rischio altissimo

Federica Pellegrini in questi giorni è stata vittima di un brutto incidente che poteva rivelarsi davvero pericoloso: ecco come sta.

I fan hanno sentito la sua assenza sui social, visto che Federica è solita condividere ogni momento della sua vita. In realtà a svelare l’accaduto è stata lei stessa, ma solo successivamente.

L’ex nuotatrice è solita essere vittima di diversi incidenti: in molti ricorderanno poco prima della finale di Pechino Express, la caduta che poteva rappresentare una terribile frattura della caviglia. In quel momento le condizioni sembravano davvero gravi, rischiando così il ritiro della coppia prima della tanto attesa finale. Nonostante i pianti di dolore, l’incidente di Federica Pellegrini non si rivelò decisivo, ma insieme a Matteo Giunta, venne comunque battuta dalla coppia Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Alla fine Matteo e Federica hanno messo tutto il loro impegno nel programma, dando prova di forza, ma anche di coraggio. In questo periodo inoltre, è uscito il libro autobiografico della ex nuotatrice, ‘Oro’, editato da La Nave di Teseo. In queste pagine la donna si racconta a 360 gradi, rivelando le sue fragilità, ma anche il rapporto con l’ex Filippo Magnini.

In questi giorni però, nonostante sia molto attiva nei profili social, l’ex nuotatrice è letteralmente sparita, lasciando il dubbio ai fan più accaniti.

Il grave incidente di Federica Pellegrini

Nelle scorse ore i suoi followers si chiedevano come mai ‘La Divina’ fosse sparita dai social, visto che dal suo ritiro dal nuoto, è sempre stata molto attiva, aggiornando i suoi seguaci quotidianamente. In molti si sono allarmati sulla questione, chiedendo addirittura spiegazioni.

Dopo tre giorni di silenzio, Federica Pellegrini ha finalmente rivelato il motivo della sua assenza. A quanto pare l’ex nuotatrice, nonché campionessa olimpica, è stata vittima di un brutto incidente domestico, che poteva costargli davvero caro. In queste ore ha pubblicato un selfie dove si ritrae appoggiata ad un cuscino, con uno sguardo visibilmente provato.

“Scusate la mia assenza – ha scritto Federica sotto il post – ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba”. A quanto pare il cambio armadi è stata la causa della sua ennesima caduta, che in questo periodo, sembra all’ordine del giorno. Ad ogni modo, conclude rassicurando i fan: “tutto ok, poteva andare molto peggio 🙌🏻😌 ci vediamo domani a Firenze”. Il 5 luglio infatti, Federica si è presentata più solare che mai in Toscana, dove si è recata in occasione del tour promozionale del nuovo libro autobiografico “Oro”.