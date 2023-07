Meghan Markle disperata, pronta al gesto estremo: “È pericolosa” | Cosa sta pensando di fare

Il nome di Meghan Markle è di nuovo al centro della bufera a causa di una rivelazione shock: pronta ad un gesto estremo.

Da quando Meghan Markle ha fatto il suo ingresso nella famiglia reale inglese, le cose non si sono mai rivelate essere semplici. Il suo nome è sempre stato al centro delle polemiche ma nel 2020 la situazione è drasticamente peggiorata.

La duchessa del Sussex ed il principe Harry hanno infatti deciso di lasciare la famiglia reale e di non godere più dei diritti e dei doveri legati al loro titolo. Una scelta che non si è rivelata essere del tutto vincente vista la situazione in cui i due stanno vivendo.

Per questo motivo secondo alcune indiscrezioni proprio la Markle potrebbe mettere in atto una mossa del tutto inaspettata ma vediamo di cosa si tratta.

Meghan Markle, le ultime da Montecito: pronta a tutto

Quando i duchi del Sussex hanno lasciato Londra si sono scatenate numerose polemiche alimentate anche dalle dichiarazioni dei due. Harry e Meghan hanno infatti accusato la famiglia reale di non aver accolto al meglio l’ex attrice, di non averla difesa dalla stampa ma soprattutto di aver pronunciato frasi razziste nei confronti del loro primogenito. La situazione è poi peggiorata quando i due hanno deciso di realizzare un documentario in merito ma anche a causa di Spare ossia il libro autobiografico di Harry.

Una serie di colpi di scena che potrebbero adesso non essere finiti qui. Secondo alcune indiscrezioni adesso chi potrebbe lanciare l’ennesima stoccata alla famiglia reale è la Markle. La duchessa del Sussex potrebbe infatti seguire l’esempio del marito e realizzare una sua autobiografia con il contenuto dei suoi diari messi insieme sin dal suo matrimonio.

Harry e Meghan, allarme rosso: cosa potrebbe accadere

La nota giornalista ed esperta della famiglia reale Camilla Tominey ha rilasciato alcune dichiarazioni al Telegraph per fare il punto su questa questione. Nel dettaglio ha sottolineato di vedere ormai i duchi del Sussex in una situazione disperata viste le voci di un presunto divorzio e tutta una serie di accordi economicamente vantaggiosi ma saltati. Nel dettaglio la Tominey ha sottolineato: “Meno guadagnano e più sono pericolosi“.

Secondo la giornalista quindi la Markle potrebbe mettere a segno una mossa per così dire disperata e sferrare un attacco alla famiglia reale. Da sottolineare che questa al momento non è una notizia ufficiale ma solo una clamorosa indiscrezione che in qualsiasi momento potrebbe però trasformarsi in realtà.