Alberto Matano, la decisione presa è orrenda: l’allarme purtroppo è scattato in serata

Il conduttore Alberto Matano è finito al cento di un clamoroso giallo dopo una sua recente affermazione: le sue parole.

Alberto Matano è un volto storico di casa Rai ma soprattutto un appuntamento ormai fisso per milioni di telespettatori. Da diversi anni ormai si occupa del format La Vita in Diretta, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio del primo canale della rete.

Il format con il conduttore al timone è in grado di mettere a segno sempre degli ascolti record ed ormai si sono tutti affezionati. Per questo motivo alcune sue recenti dichiarazioni hanno destato una certa preoccupazione e fatto scattare un piccolo campanello di allarme. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato e cosa potrebbe accadere.

Alberto Matano, l’incredibile ammissione in diretta: le sue parole

Alcuni giorni fa il noto conduttore ha portato a termine anche questa vincente edizione del suo amatissimo format. Una stagione ricca di successi in termini di ascolti ma soprattutto ricca di ospiti e di esclusive in grado di infiammare il pubblico da casa. Una linea tenuta per tutta l’edizione ed anche in occasione del gran finale è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Il noto giornalista e conduttore quando si è ritrovato a dover fare i consueti saluti finali non ha solo ringraziato coloro che lavorano con lui ed il suo pubblico ma si è lasciato andare ad una frase sibillina. Matano ha salutato e sottolineato: “Non so che cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta, non so cosa avverrà…“. Parole che hanno scatenato alcuni inevitabili sospetti.

La Vita in Diretta, il giallo Matano: cosa può accadere

Le parole del conduttore hanno inevitabilmente scatenato il giallo tra i milioni di telespettatori. Da un lato ci sono coloro che considerano queste parole una conferma del suo ritorno in vista della prossima edizione del format il prossimo settembre. In realtà il ritorno del conduttore non è mai stato messo in dubbio sia tra gli addetti ai lavori sia tra il pubblico considerati appunto gli ascolti record.

Queste stesse dichiarazioni però allo stesso tempo hanno aperto una ulteriore questione ossia il futuro del conduttore in Rai dopo l’edizione del format del 2024. Le parole di Matano sembrano infatti fare riferimento non ad un futuro vicino bensì ad uno più lontano. Una situazione che appare poco chiara adesso e che in futuro rischia di essere ancora più difficile da chiarire a meno di clamorosi annunci a sorpresa.