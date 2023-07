Ludovica Valli, enorme dramma: la caduta e la corsa in ospedale | Come sta adesso

L’ex tronista Ludovica Valli è tornata sui social per raccontare di un drammatico episodio di cui si è ritrovata ad essere protagonista.

Ludovica Valli è stata in passato una nota protagonista di Uomini e Donne. L’influencer ha fatto il suo ingresso in studio come tronista ed ha poi lasciato il format dopo aver scelto Fabio Ferrara. I due hanno in un secondo momento preso parte a Temptation Island e da lì sono poi usciti insieme.

La loro storia d’amore non è però durata molto ed i due ad un certo punto hanno scelto di prendere due strade diverse. Ludovica in questi anni si è rifatta una vita ed è mamma di due bambini ma sui social continua a tenere informati tutti coloro che la seguono.

Così si è scoperto di un brutto incidente di cui si è ritrovata ad essere vittima e che ha costretto la sua famiglia ad una corsa in ospedale.

Ludovica Valli, la sua famiglia in allarme: il malore shock

Dopo la fine della sua storia con Fabio, l’ex tronista ha ritrovato l’amore con Gianmaria Di Gregorio ed i due hanno avuto anche due figli. Prima è nata la piccola Anastasia e qualche mese fa la Valli ha invece dato alla luce il secondogenito Otto Edoardo. Una vita in famiglia che l’ex tronista è solita documentare sui social con foto e video in grado di infiammare anche l’opinione degli utenti.

Di recente però la Valli è sparita dai social per alcuni giorni e questo dettaglio non è passato inosservato. L’ex tronista si è quindi decisa a rompere il silenzio per raccontare quanto accaduto. La Valli ha rivelato di essersi sentita male, di essere caduta e di essersi vista costretta a correre in ospedale.

Ludovica Valli, il suo racconto shock: un grande spavento

L’ex tronista ha rivelato con alcune stories su Instagram di essere stata per alcuni giorni alle prese con la febbre alta. Le cose sono cambiate poi una mattina: “Mi sono svegliata con una brutta sorpresa. I bimbi tutto bene, io così così. Ho rimesso tutta la notte con la febbre a 40 dovuta a non si sa cosa“. La Valli ha poi aggiunto di essere svenuta nella cucina di casa sua e di aver spaventato tutti.

Ludovica ha poi parlato della corsa all’ospedale e di alcuni punti che le hanno dovuto mettere: “Mi si è aperto il mento“. L’ex tronista ha infatti indossato per alcuni giorni dei cerotti sul mento che in queste ore ha tolto ma soprattutto tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità.