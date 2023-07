Barbara D’Urso, la scoperta del tumore che porta alla tragedia: “15 anni di cure”

A seguito di uno spiacevole evento accaduto non molto tempo fa, Barbara D’Urso decide di parlare davanti a tutta Italia del dramma che ha vissuto.

Questo è sicuramente un periodo di grandi cambiamenti per la conduttrice, visto che le sue sorti in Mediaset si fanno sempre più chiare. Dopo il precedente addio a Domenica Live, dovrà abbandonare anche il suo ruolo da presentatrice a Pomeriggio 5, programma promesso alla cancellazione. Si tratta sicuramente di un colpo basso per la donna, che ha sempre mostrato devozione a questa trasmissione.

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che tenterà di trovare una sistemazione per Barbara D’Urso, ma per il momento il suo contratto in Mediaset ha scadenza a Dicembre 2023. Ad ogni modo, la conduttrice si rivela davvero amareggiata da questa scelta, prossima a concludere un percorso che, nel bene o nel male, l’ha accompagnata nella sua crescita personale.

Il matrimonio con Mediaset

La sua carriera in Mediaset l’ha realmente cresciuta professionalmente, dove è diventata la vera e propria padrona di casa di diversi programmi. In origine, Barbara si trasferì a Milano per diventare modella, abbandonando così la sua amata Napoli. Nel lontano 1977, i dirigenti di Fininvest (attuale Mediaset), decisero di investire su di lei come showgirl e conduttrice. Il suo nome di origine è Carmelita, ma ai tempi venne tramutato nel nome d’arte Barbara, a causa delle discriminazioni verso il fatto che il primo riportava troppo alle radici del sud. Proprio riguardo alle sue origini, non molto tempo fa, la stessa Barbara ha rivelato un dramma che ha dovuto affrontare durante la sua infanzia.

Il dramma familiare di Barbara D’urso: la scoperta del tumore

Qualche anno fa, a Teresa Cherubini, figlia dell’artista di Jovanotti, fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, che non è altro che un tumore del sistema linfatico. In merito a questo, Barbara ha rivelato di conoscerlo molto bene: “55 anni fa non era conosciuto e non si poteva curare, tanto è vero che la mia mamma che era molto giovane l’ho persa così. Invece adesso questo linfoma si cura”.

Qualche anno fa infatti, in occasione della dichiarazione di Jovanotti, Barbara D’Urso si è aperta a tutta Italia, parlando della drammatica perdita della madre quando aveva solamente 11 anni, avvenuta appunto a causa di questo tumore.

“Mi mancavano gli abbracci – ha raccontato Barbara – lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. È stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi. […] Avendo un buco dentro, un trauma, una mancanza che ti accompagna dentro, anche dopo 15 anni di analisi, quel buco lì è difficile da colmare. I miei figli sono il mio cuore, ma questa è una mancanza diversa”.