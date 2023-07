Gerry Scotti, incidente gravissimo: caduto da 10 metri di altezza | Scena orrenda

Lo studio e i telespettatori sono rimasti sconcertati da quanto accaduto: attimi di grande preoccupazione durante le riprese.

Inutile negare che Gerry Scotti è uno dei conduttori più longevi, nonché più apprezzati della tv privata. La sua presenza rende qualsiasi programma un vero successo, tanto da riuscire a far incollare i telespettatori al piccolo schermo.

Basti pensare che le repliche de Lo Show dei Record sono riuscite a fare numeri elevati anche se non si tratta di puntate inedite: il 1 luglio la puntata ha registrato 1.270.oo spettatori con uno share dell’11,6%; sicuramente non dei più alti, ma considerando che sono puntate riproposte, possiamo parlare comunque di ottimi risultati.

Il conduttore, tuttavia, è pronto ad una nuova avventura, annunciata nel palinsesto Mediaset il 4 luglio. Da quanto riportato, tornerà il celebre game show de La ruota della Fortuna e a prenderne il timone sarà il tanto amato Gerry Scotti. Ancora non è chiaro l’orario e la data di debutto, ma da alcune indiscrezioni il programma prenderà il posto nel Prime Time di Mediaset.

Da questa entrata di scena non possiamo aspettarci altro che un ulteriore successo. Dopo questi anni infatti, possiamo dire con certezza che si tratta di uno dei re dei game show, ma non solo. La presenza del conduttore è molto apprezzata anche in format come Tu sì que vales, dove i concorrenti mostrano i propri talenti, ma anche allo Show dei Record, dove gli ospiti sfidano se stessi al superamento di prove fisiche davvero complesse e talvolta bizzarre.

La caduta da 10 metri d’altezza: panico in studio

Non tutti lo sanno, ma Gerry Scotti nel 2015 è stato lui stesso ad ottenere un record personale: il maggior numero di programmi condotti. Di certo non è stato semplice raggiungere questo traguardo, visto che la sua carriera l’ha messo spesso di fronte ad episodi scioccanti. Durante una puntata dello Show dei Record, abbiamo visto l’esibizione di Maurizio Zavetta, uno stuntman che aveva come obiettivo quello di camminare su un cavo di 20 metri di lunghezza e addirittura 10 metri di altezza. Le mani inoltre, dovevano essere posizionate dietro la schiena, rendendo la tenuta di equilibrio decisamente più complessa.

Tuttavia, parliamo di un professionista, ma la sorte in quel momento decise che qualcosa avrebbe dovuto andare storto. Maurizio perde l’equilibrio, cadendo così da 10 metri d’altezza e sbattendo la spalla contro un supporto situato sulla piattaforma.

Per fortuna l’uomo era dotato di supporto, ma la caduta ha comunque provocato danni molto gravi al concorrente. Ad ogni modo, il record è stato comunque superato e per fortuna Maurizio, nonostante gli urti, non ha avuto nulla di irreversibile.