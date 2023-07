Belen Rodriguez, spezzata nell’interno per la tragedia: “Ho perso mio figlio”

La showgirl argentina racconta di quel terribile evento che accadde non molto tempo fa: la perdita del figlio e il dolore immenso per quanto accaduto.

La bellissima Belen Rodriguez oggi la vediamo serena, dove si gode attimi di relax insieme a Stefano De Martino e i suoi figli Santiago e Luna Marie. Oramai la coppia si rivela felice e stabilizzata, e come dichiarato dalla stessa: “Quando ti scegli per la seconda volta, sapendo di poter avere chiunque, significa che è amore vero”.

Sembrerebbe andare tutto per il verso giusto, soprattutto in questo periodo che la coppia sta svolgendo il ruolo di genitori a tempo pieno. Del prossimo autunno della showgirl tuttavia, ancora non si sa nulla. In queste ore è stata data la conferma che Belen non parteciperà a nessun programma Mediaset: né a Le Iene, né a Tu si que vales.

Il pubblico tuttavia, in questo periodo ha apprezzato davvero la presenza della conduttrice. In passato però, è stata lei stessa ad ammettere di non voler proseguire con Mediaset, nonostante si sia sentita sempre come a casa. La ragione di questo pensiero era il fatto che con la conduzione nella tv privata, non le rimane tempo da dedicare ai suoi progetti imprenditoriali.

Ad ogni modo, la showgirl sfrutterà questo tempo per dedicarsi a se stessa, ai suoi progetti, ma anche alla sua famiglia. Oggi cresce serenamente i suoi splendidi bambini, ma in passato, una tragedia ha sconvolto letteralmente la vita di Belen Rodriguez.

Il dolore infinito per la perdita di un figlio

Come molti sapranno, tra la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è stata una parentesi dove i due si sono lasciati per poi ritrovarsi. In quel frangente, la showgirl è stata con Antonino Spinalbese, l’uomo con cui ha avuto la sua secondogenita. Tuttavia, un’incomprensione caratteriale portò i due alla rottura. Quando iniziò la loro relazione però, accadde un evento terribile che distrusse la coppia in maniera profonda.

Sulla rivista Oggi, Belen ha raccontato: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonio lo abbiamo scoperto eravamo rimasti basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, perché era decisamente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perchè eravamo follemente innamorati”.

Purtroppo però, accadde l’impensabile: “Dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo e questo ci ha fatto capire che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente un mese dopo è arrivato”. Per fortuna questo è solo un drammatico ricordo, che tuttavia, rimarrà sempre impresso nel cuore di Belen.