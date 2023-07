Flavio Briatore, spunta la storia con il grande campione: ecco chi è | Lo conoscete tutti

Flavio Briatore è spesso e volentieri sotto la lente d’ingrandimento: il legame speciale con un noto campione sportivo.

Se pensiamo a Flavio Briatore, è impossibile non associarlo ad un uomo che nella sua vita è riuscito a costruire diverse realtà imprenditoriali. Tuttavia, a far parlare di sé non sono state solamente le tematiche lavorative, ma anche quelle private. Come molti sapranno, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per diversi anni, dando alla luce Nathan Falco, ad oggi considerato il più giovane imprenditore dei nostri tempi. Per fortuna la coppia, dopo la rottura è rimasta in buoni rapporti, organizzando spesso momenti da dedicare tutti insieme.

Attualmente la donna è impegnata con Giulio Fratini, anche se la notizia avrebbe voluto tenerla nascosta ancora per diverso tempo, per preparare in maniera corretta suo figlio. Lo stesso ragazzo che, da ultime dichiarazioni del padre: “Indipendentemente dalla sua posizione sociale, se mio figlio verrà a lavorare da me dopo il liceo e vedrò che gli piace questo lavoro comincerà facendo il cameriere, non il padrone. Dopo 6 o 7 anni, se va bene, potrà anche fare il padrone”.

La frase dell’imprenditore è dovuta alle critiche che ha avuto in merito all’affermazione detta a Carta bianca, dove sosteneva che “Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori o artigiani perché i figli li mandano all’università“. Insomma, in un modo o nell’altro l’imprenditore è sempre al centro del gossip; ma torniamo invece indietro nel tempo, quando Flavio è stato per anni alla direzione della scuderia Renault della Formula 1.

L’avventura con la Formula 1

Per diversi anni l’imprenditore piemontese è stato a capo della scuderia della Renault. Nel ‘98 infatti, cominciò a dirigere la Supertec, che in quel periodo forniva motori Renault. Briatore nel 2001 venne assunto come direttore esecutivo, a seguito della vendita della Benetton ad appunto, l’azienda automobilistica Renault. Da quel momento nasce il rapporto speciale con Alonso.

La storia di Briatore con Fernando Alonso

Il team Renault nella stagione 2005 e 2006, segna la vittoria nel campionato dei piloti con Ferdinando Alonso, ma anche dei costruttori. Flavio in quegli anni dirigeva il team e grazie a questo instaura un rapporto davvero speciale con Alonso, tanto da definirlo parte della sua famiglia.

In quel periodo purtroppo, il campione è stato vittima di un brutto incidente in bicicletta. In una foto pubblicata da Briatore, l’imprenditore si ritrae durante uno speciale televisivo, dove si legge sotto alla foto: “Oggi parliamo di Ferdinando Alonso”. Inutile negare che tra i due c’è un legame molto più profondo di un semplice rapporto lavorativo.