Francesca Fialdini, la scoperta della grave malattia: “Così l’ho scoperta…”

La storica conduttrice rivela di quella drammatica malattia che purtroppo ha colpito anche lei: ecco come l’ha scoperto.

Dopo diverso tempo al timone di Da noi.. a ruota libera, la nota conduttrice è attualmente alla conduzione di Fame D’Amore, la trasmissione dedicata al racconto di storie in merito ai disturbi alimentari, che ha concluso dall’11 giugno la sua stagione.

Francesca Fialdini si rivela perfetta per questa trasmissione, visto che la sua dolcezza e la sua solarità, sono le doti che l’hanno resa un personaggio televisivo molto amato dal pubblico. Il programma è stato classificato come una docu serie, che tratta tematiche molto complesse che possono avere risvolti tragici, ma anche a lieto fine.

Tuttavia, questo non spaventa di certo una donna che, nel corso della sua carriera, ha preso il timone di diverse trasmissioni importanti, dimostrando sempre di avere la stoffa per il suo ruolo. Nel passato ricordiamo quando ha condotto Uno mattina Estate con Tiberio Timperi e ancor prima Videozine, rubrica su Fox con focus sul mondo cinematografico. In questo periodo si sta parlando di una possibile chiusura del programma che, non vedrà quindi una nuova edizione; ma come tutti i rumors iniziali, ancora non vi è nulla di ufficiale.

Neanche da parte della bella Fialdini ci sono dichiarazioni, ma non dimentichiamo che la donna è nota per essere davvero riservata su quello che accade nella sua vita. Attualmente è felicemente fidanzata, ma il fortunato non è mai stato presentato neanche sui suoi profili social, dove lei peraltro, risulta molto attiva. La sua unica affermazione è stata che “Lui è il mio porto sicuro, c’è da un bel po’” . Da alcune indiscrezioni sembrerebbe Milo Brunetti, odontotecnico originario di Oggiono. Ad ogni modo, non molto tempo fa, la conduttrice ha voluto rivelare sui suoi profili social di un terribile evento che ha colpito lei, come altre milioni di persone.

La confessione di Francesca Fialdini

In un post su Instagram, la conduttrice allora al timone di ‘Da noi… A ruota libera, nel 2011 ha annunciato che non sarebbe stata presente in studio, visto che aveva scoperto di aver contratto il Covid-19.

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. – ha scritto sotto al suo post – Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso al tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Sono stati molteplici i messaggi di supporto da parte dei telespettatori che hanno imparato nel tempo ad amarla. “Mi hanno scritto in questi giorni sui social che devo ridere di meno…. Non ci penso nemmeno!”. Come darle torto, il suo sorriso è l’arma vincente del suo successo.