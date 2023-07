Mara Venier, entra in studio in stato di ubriachezza: la situazione è raccapricciante | Disastro in studio

Durante una puntata di Domenica In, si sono vissuti attimi di panico e sconcerto: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Si è conclusa da poche settimane l’ultima edizione di Domenica In, ma la conduttrice sembra proprio non volersi fermare. In realtà, si tratta di impegni lavorativi a cui non può proprio sottrarsi visto, che lei stessa ha ammesso ai microfoni di Ansa, che è stata una stagione impegnativa, ma nonostante ciò, ben presto si rimetterà al lavoro per la prossima edizione.

Tuttavia, la fatica è stata sicuramente ripagata con un elevato numero di ascolti: si è registrato un picco di share del 19% e 2.304.000 spettatori nell’ultima puntata.

Sul fatto che la stagione conclusa non sia stata per niente semplice, non possiamo darle di certo contro, visto che ha avuto diverse complicanze che l’hanno messa davvero a dura prova.

In primis ricorderemo il grave lutto del genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini, ma anche i problemi di salute che la conduttrice ha dovuto affrontare nel suo percorso. Insomma, è stata un’annata intensa, che sicuramente porta la conduttrice a desiderare del meritato riposo. In molti, ripensando a questa edizione, hanno seguito – o si sono persi – una puntata davvero bizzarra di Domenica In, dove lo studio oscilla tra risate e forte imbarazzo: vediamo cosa è successo.

Ubriaca in studio: attimi di panico a Domenica In

L’episodio risale al 12 marzo, quando una puntata di Domenica In, andò in onda come di consueto. In questa occasione, un momento raccapricciante ha lasciato basito l’intero studio, dopo la presentazione di un ospite. Mara infatti, ha annunciato l’arrivo di Milly Carlucci, che ha preparato per il pubblico un’anteprima del Cantante Mascherato, lo show che da lì a poco doveva tornare in onda. Nel salotto di Mara Venier è entrato dunque l’ospite con tanto di maschera da volpe, ma quello che è accaduto dopo ha dell’incredibile.

nel frattempo su rai uno sta accadendo il caos più totale: #domenicain pic.twitter.com/9Hh54d9opi — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) March 12, 2023

Nel momento in cui inizia a cantare, possiamo notare che la voce era palesemente filtrata da un vocoder, ma il fatto che ha lasciato tutti sconvolti è stato un altro. La donna in questione iniziò a cantare Azzurro, il classico di Paolo Conte, tuttavia, si presentava in un apparente stato di ubriachezza, come se in quel momento non solo stonava qualsiasi nota, ma sembrava addirittura che l’alcol avesse preso la meglio su di lei. Ad ogni modo, gli ospiti in studio, Milly Carlucci, Serena Bortone e Francesco Facchinetti, sono rimasti letteralmente basiti.

L’unica a ridere dall’imbarazzo è stata Mara Venier che davanti alla scena raccapricciante non è riuscita a trattenersi. Una volta finita l’esibizione, l’ospite speciale si è tolto la maschera, mostrando così il volto di Katia Ricciarelli evidentemente divertita. Per fortuna si è trattato di uno scherzo, che si può dire, riuscito benissimo.