Mr Rain, clamoroso inconveniente sul palco: conduttori costretti ad intervenire

Caso clamoroso sul palco durante una recente esibizione del cantante Mr Rain: due conduttori costretti ad intervenire.

La scelta di Amadeus di far entrare il cantante Mr Rain nella lista dei big dell’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo si è senza dubbio rivelata essere vincente. La canzone e l’esibizione del cantante hanno conquistato tutti e fatto di lui uno degli artisti più apprezzati dal pubblico.

Un successo a cui hanno fatto seguito tutta una serie di nuovi brani ma anche nuovi appuntamenti live. Il noto artista ha organizzato un tour con diverse tappe e poi è stato il protagonista di alcuni dei consueti appuntamenti estivi con la musica.

Proprio durante una delle sue recenti esibizioni è accaduto però qualcosa sul palco che ha lasciato tutti senza parole e costretto i conduttori ad intervenire.

Mr Rain, esibizione con colpo di scena: cosa è accaduto

Come abbiamo detto in queste settimane il noto cantante italiano è stato ospite di diversi appuntamenti musicali. Sul palco Mr Rain si è così potuto esibire non solo con il brano presentato a Sanremo ma anche con alcuni suoi ultimi lavori e collaborazioni. Vi è però una esibizione destinata a scatenate il pubblico e questo perché ha regalato un clamoroso siparietto.

Il cantante è stato di recente ospite del consueto concerto organizzato in collaborazione con Radio Italia Live. Per l’occasione il noto artista è salito sul palco per cantare la canzone portata a Sanremo e dal titolo Supereroi. Durante la nota kermesse musicale il cantante si è esibito accompagnato dai bambini che invece non erano presenti sul palco del concerto. Per questo motivo sono intervenuti i conduttori Luca e Paolo in vesti però particolari ma vediamo quanto accaduto.

Luca e Paolo, la sorpresa sul palco: immagini ormai virali

I due conduttori quando si sono accorti che il giovane artista era presente sul palco ma senza i bambini che per diverse serate del Festival lo hanno accompagnato, hanno deciso di agire. Come mostrano le immagini diramate da SuperGuidatv, i due sono saliti sul palco vestiti non da bambini normali ma come le gemelle di Shining ossia le protagoniste di un noto film horror.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Dalle immagini è evidente la sorpresa del cantante che non si aspettava questa sorpresa da parte dei conduttori. Diversa invece la reazione dei telespettatori che come accade in questi casi si sono divisi tra coloro che hanno trovato divertente il gesto e coloro che invece non ne hanno capito il senso.