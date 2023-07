Diana Del Bufalo, il suo cuore finito in mille pezzi: “Mi dicevano che non ci sarei riuscita” | Come sta adesso

L’attrice Diana Del Bufalo ha fatto una rivelazione su di una delusione della sua vita da cui però sembrerebbe essersi ripresa.

Diana Del Bufalo si è fatta conoscere dal grande pubblico di casa Mediaset nel 2010 quando ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi in qualità di cantante. La Del Bufalo ha però conquistato il pubblico non solo con le sue doti canore ma anche con la sua simpatia.

Negli anni ha poi fatto il suo debutto anche in altre vesti ed oggi può essere considerata un volto giovane del cinema italiano sia sul piccolo che sul grande schermo. In questi anni ha preso parte ad alcuni progetti anche interessanti e che sono piaciuti al pubblico.

Grandi soddisfazioni quindi dal punto di vista professionale mentre l’aspetto privato ha regalato alcuni colpi di scena e non sempre in positivo.

Diana Del Bufalo, la sua vita sentimentale: grandi delusioni

La vita sentimentale della nota attrice e cantante è da sempre sotto la lente di ingrandimento e questo anche a causa di tre frequentazioni importanti ma finite male. Dopo la fine della sua storia con il cantante Francesco Arpino durata quattro anni, la Del Bufalo ha ritrovato il sorriso con il conduttore e regista Paolo Ruffini. Questa storia d’amore è stata per lei intensa ma anche breve.

Dalla fine del 2019 è stata invece per un anno la compagna di Edoardo Tavassi. I due non sono stati insieme tanto tempo ma la loro storia è stata significativa e soprattutto i due si sono lasciati senza rancore. Non a caso l’attrice e l’ex gieffino sono ancora amici e frequentano la stessa compagnia. Dopo questa serie di delusioni il suo cuore per tanto tempo ha sofferto ma in questi mesi qualcosa sembrerebbe essere cambiato.

Diana Del Bufalo, un nuovo amore per lei: la rinascita dopo la delusione

L’attrice è di recente finita al centro di alcune voci di gossip che lei stessa ha deciso finalmente di confermare. Dopo le grandi delusioni in amore adesso ha trovato un nuovo compagno in grado di renderla felice. Lo ha confermato lei stessa con un post su Instagram: “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…che era una cosa che da adulti non si provava più…“.

Nel suo sfogo ha poi aggiunto: “Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri“. L’attrice ha quindi ritrovato il sorriso al fianco del suo Patrizio.