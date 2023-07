“La decisione spetta a Dio”: Gigi D’Alessio completamente distrutto dal tumore entrato nella sua vita

Il cantautore partenopeo ha donato diverse emozioni al suo pubblico, ma una rivelazione commuove tutta Italia.

Quello che vediamo all’esterno, non sempre rappresenta la verità su una persona. Gigi D’Alessio ha lottato per anni contro una malattia che non l’ha toccato in prima persona, ma ha stravolto continuamente la sua esistenza.

L’artista è molto apprezzato dal pubblico, per questo motivo le sue vicende private sono spesso sotto la luce dei riflettori; dalle più belle a quelle meno piacevoli. Proprio quel pubblico l’ha conosciuto grazie al suo timbro napoletano, proveniente da un’infanzia passata nelle sue strade campane. La sua voce infatti, esprime appieno la sua terra, ma anche le emozioni che raccontano la sua vita.

Gigi D’Alessio iniziò il suo percorso esibendosi durante i matrimoni, e nel tempo, è riuscito a riempire interi stadi italiani. La sua chiave è stata quando all’inizio della sua carriera è riuscito a farsi notare dal grande Mario Merola, l’uomo che lanciò il cantante partenopeo nel mondo della musica. Con il senno di poi, possiamo affermare che la sua intuizione fu davvero azzeccata.

Nonostante il successo, la vita non è stata altrettanto sorridente all’artista per quanto riguarda la sua vita privata. Purtroppo non si tratta di situazioni sentimentali, ma di qualcosa che l’ha completamente distrutto.

“La decisione spetta a Dio”: la confessione shock di Gigi D’Alessio

Questa frase suona quasi come una sconfitta agli eventi della vita, invece è solo un modo per demonizzare quei pensieri su come Gigi avrebbe potuto evitare determinati avvenimenti. Chi conosce bene l’artista saprà che in passato si è ritrovato a fare i conti con un periodo molto buio della sua vita, dove si è visto davanti ad una vera e propria tragedia familiare.

Si tratta di una malattia che ha portato via al cantante partenopeo sia la madre che il padre, ma anche il fratello. In occasioni e cause differenti, tutte e tre le persone a lui più care sono scomparse a causa di un tumore. Il colpo finale arrivò nel 2011, quando Gigi perse il fratello Pietro. In quell’occasione ha rilasciato una dichiarazione davvero toccante.

“Ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri. Ho provato di tutto per aiutarlo, io credo che alcune volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare la decisione a Dio. La cosa importante è la prevenzione e curarsi. Io non fumo più da un anno e mezzo, bisogna volersi bene”. Per fortuna il tempo passa e tampona le ferite. Gigi D’Alessio in questi anni trascorsi, ha trovato la forza di andare avanti grazie all’amore dei suoi splendidi figli.