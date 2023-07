Fiorello, la rissa degenera e arriva la tragedia: “Il corpo fuori dalla finestra”

Lo showman rivela quanto accaduto: “io gli dicevo di stare calmo”. L’uomo non ha voluto ascoltare le sue parole.

Fiorello è sicuramente uno dei personaggi televisivi più longevi della tv italiana, proprio per questo durante un’ospitata al podcast Muschio Bianco, Fedez e Luis, allora ancora in buoni rapporti, hanno deciso di farlo parlare, così che l’uomo raccontasse a tutta Italia la sua strepitosa carriera.

Le sue doti da vero showman l’hanno portato sin dagli anni ‘90 sulla cresta dell’onda, dapprima con lo storico programma Karaoke, negli anni come spalla di Amadeus nelle conduzioni del Festival di Sanremo, e adesso, protagonista indiscusso del programma Viva Rai 2.

In questo periodo si è trovato nel mezzo di una disputa tra Morgan e Amadeus. A quanto pare Morgan sostiene che Amadeus non sia tagliato per il ruolo di direttore artistico di Sanremo; la dichiarazione ha fatto scoppiare un vero putiferio mediatico. L’uomo non ha risparmiato neanche Fiorello: “Due prepotenti, anche se Fiorello è leggermente meno mediocre dell’altro, ma si accoda, gli piace sostenere la gang”, a questa affermazione Fiorello ha risposto con ironia per mezzo di un video: “Morgan direttore artistico al posto di Amadeus, vedrete che successo”.

Insomma, a distanza di mesi (e per Fiorello di anni), dalla fine del Festival di Sanremo, è emersa questa argomentazione che ha tirato su un polverone. Per fortuna nessuno dei protagonisti è stato coinvolto in una rissa, ma il buon Fiorello in passato, rilasciò ad una puntata di Muschio Selvaggio, una rivelazione davvero sconcertante.

L’intervista a Fiorello: la rissa

Qualche tempo fa, è stato l’ospite speciale del podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis. In questa occasione sono emersi diversi retroscena della sua vita, alcuni buffi, altri davvero curiosi.

La rissa raccontata da Fiorello

Non tutti sanno che Fiorello in passato ha preso parte alla leva militare. Proprio in merito a quel periodo, ha raccontato di un episodio che gli è rimasto particolarmente impresso; e che ha visto come protagonista il suo compagno. “Cera uno sardo, incazzato nero, piccolo e largo. E diceva che non doveva stare là ma doveva lavorare. Io gli dicevo di stare calmo, ed arrivo uno di quelli a dirgli ‘stasera mi rifai il letto’, e lui diceva ‘Col ca**o ti rifaccio il letto’”.

La questione iniziò dunque a degenerare e sfociò in una rissa: “Così gli fanno il gavettone. Lui si alza, esce dalla nostra camerata, va verso la camerata dei ‘nonni’. Prende il capo ‘nonno’, una forza inaudita, sembrava il nano del Trono di Spade. Lo trascina e gli dice ‘adesso ti faccio fuori‘, e lo mette con mezzo corpo fuori dalla finestra“.

“Poi ci dividono tutti, lui non fu più toccato. Io dicevo ‘sono amico del sardo’. Il comandante scoprì che lui faceva il muratore, gli fece aggiustare due muri della caserma e lo mandò a casa”. Sono passati diversi anni, ma questo episodio è rimasto davvero impresso nella mente di Fiorello, che nella puntata afferma:“Ho pensato, come farò un anno? Ed invece l’ho fatto tutto”.