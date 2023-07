Maria De Filippi, alla fine vomita tutto su Maurizio Costanzo: “Con me non l’ha mai fatto”

Della loro relazione si sa davvero poco, ma in passato è stata Maria stessa a confessare una cosa davvero particolare su Maurizio Costanzo.

Il loro amore li ha tenuti legati per ben trent’anni, e molto probabilmente, il loro matrimonio sarebbe durato ancora di più. Purtroppo a febbraio di quest’anno Maurizio Costanzo ci ha lasciato, ma rimarrà sempre vivo nella mente del pubblico e delle persone a lui più care.

Ad essere sotto i riflettori in questi mesi è stata Maria De Filippi, che immersa nel dolore, ha affrontato la grave perdita con l’aiuto delle persone a lei vicine, ma anche del pubblico da casa. La conduttrice infatti, è considerata una colonna portante della televisione, tra le più amate del nostro paese. Alcuni la paragonano addirittura ad una mamma, altri la vedono come una sorta di padrona di casa di Mediaset.

Ad ogni modo, suo marito è stato anche esso una figura importante in quanto giornalista e conduttore di successo. Inoltre, è stato anche colui che ha creduto a Maria, da quel lontano 1990 quando tra i due scoppiò la scintilla, che non solo li unì nella vita privata, ma cambiò per sempre le sorti dell’attuale conduttrice.

I due infatti, si conobbero dietro le quinte di un convegno sulla pirateria cinematografica, organizzato tra l’altro dalla De Filippi. In quel periodo Maurizio si stava separando dalla ex moglie Marta Flavi. Da quel giorno scoppiò l’amore e il giornalista convinse Maria a lavorare in televisione.

La confessione su Maurizio Costanzo

Del loro inizio sappiamo davvero tutto, ma della loro relazione in realtà, è sempre regnato il silenzio. In un’intervista però, Maria De Filippi decide di parlare e, a distanza di anni, rivela un dettaglio davvero insolito sulla loro relazione: con lei non l’ha mai fatto.

Nel corso di un’intervista alla conduttrice, lei stessa rivela come si svolgevano le serate in famiglia: “Io a casa ho Netflix ed ho guardato La Casa di Carta, Suits e Sherlock“. Tuttavia, il marito non condivideva questo passatempo con la moglie: “Maurizio con me non l’ha mai fatto. – ha ammesso – Le serie tv non le vede perché le odia“. In realtà, a questa dichiarazione, il giornalista aveva dato una spiegazione: “Lui ha paura che una serie possa creargli dipendenza, per questo non le vuole vedere”. Una volta gli feci scoprire la serie H24: dopo il primo episodio mi disse che ero pazza a proporgli di continuare”.

Alla fine il re della televisione italiana non guardava le serie tv, il che suona davvero strano visto che ha dedicato la sua vita al mondo dello spettacolo. Alla fine ripensandoci, il buon Maurizio ci vedeva davvero lungo su queste dinamiche.