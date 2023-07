Laura Pausini, completamente devastata si è arresa e l’ha confessato: “Non dormo da 2 anni”

La cantautrice romagnola in questi giorni ha lanciato un messaggio alle nuove generazioni, ma in pochi ricordano la sua confessione shock.

Si tratta di un’artista con trent’anni di carriera alle spalle: Laura Pausini in questi giorni torna a raccontare la sua storia, con un occhio al passato, un pensiero al presente e ciò che si aspetta in un futuro.

In questa occasione decide di parlare alle nuove generazioni, lanciando un messaggio importante a coloro che saranno i padroni del domani. In questo periodo è infatti tornata sul palco con tre date in piazza San Marco a Venezia.

Da qui il messaggio per i giovani: “Bisogna darsi da fare, bisogna studiare, imparare ogni giorno. Avere professionalità e disciplina. Stare a casa, seduti sul divano con i premi vinti accanto, non serve a niente”.

A parlare è stata una donna che nella sua vita ha raggiunto diversi traguardi, come un Grammy Awards, quattro Latin Grammy, un Golden Globe, una nomination agli Oscar e ben 75 milioni di dischi venduti. L’ultimo premio risale a quest’anno, dove la cantante si è aggiudicata il Person of the Year 2023 da parte della dalla Latin Recording Academy.

Una carriera tra successi e sconfitte

Insomma, Laura Pausini è diventata una vera e propria icona della musica italiana (e non solo), ma se guardiamo indietro nel tempo, capiremo che ciò che la vita le ha riservato non è stato di certo frutto della sua fortuna. La sua carriera inizia con il padre, quando Laura era solamente una bambina, tra il 1987 e il 1992. Nel 1991 non riesce ad arrivare in finale, ma l’anno dopo si aggiudica la vittoria del programma “Saranno Famosi”, con i quale poteva accedere a quel Festival di Sanremo al quale non venne mai chiamata. Il suo successo però, arrivò due anni dopo, quando pubblicò la storica canzone dal titolo La solitudine.

“Non dormo da due anni!: la confessione

La cantautrice romagnola è molto seguita nei suoi profili social, dove apre una finestra di comunicazione con i suoi fan. In occasione delle sue ferie ha deciso di rivelare qualcosa di davvero particolare che riguarda la sua vita privata.

Quel post risale all’anno 2020, dove la stessa, esulta del fatto che finalmente si è concessa delle ferie. Nel 2018 infatti, si era imposta di prendersi un periodo di riposo di due anni, cosa che purtroppo non è accaduta, anzi, lei stessa ha ammesso di non aver neanche dormito per ben 2 anni.

In quel periodo infatti, ha dichiarato di essersi divisa tra Italia e America: “Sono andata a dormire quasi sempre alle 5 del mattino (alcuni di voi lo sapranno perché mi avete beccata a scrivere qui di notte) e devo dire che sì, adesso sono sfatta”. Insomma, Laura ha passato momenti davvero impegnativi, ma successivamente, è riuscita a concedersi un meritato periodo di relax. Ad oggi è più carica che mai, ma spera che il suo messaggio per le nuove generazioni arrivi forte e chiaro: la fatica alla fine ripaga sempre.