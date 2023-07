Belen Rodriguez, la ‘rissa’ con Stefano De Martino davanti a tutti: “Pugni in testa e nello stomaco”

L’estate è arrivata e la coppia si gode momenti di puro relax insieme ai suoi figli: finirà anche sta volta a calci e pugni come durante la pandemia? Il video ha fatto il giro del web.

La chiacchieratissima storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smette mai di riempire le pagine dei giornali. Durante l’estate perdipiù, i personaggi più famosi sono sotto l’occhio attento dei paparazzi.

In questi attimi di assoluto relax, anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati mentre si godono attimi di vacanza assieme ai bambini.

Le scuole sono ormai concluse per Santiago e gli impegni lavorativi per i due conduttori sembrano essere meno intensi. In questo periodo Belen pubblica delle foto a bordo del Positano, la di proprietà della coppia.

Sempre in questi giorni, anche il settimanale Di Più ha beccato la coppia in giro per Milano, mentre si gode il ruolo da genitori a tempo pieno. I due vengono immortalati senza abiti succinti, ma in semplici indumenti comodi, che permettono loro di godersi la giornata senza l’occhio attento dei riflettori. Belen e Stefano in effetti, hanno davvero bisogno di attimi di tregua, visto che da quando iniziò la loro relazione, le attenzioni sono sempre ricadute su di loro. Proprio ad inizio 2022, i due sono tornati insieme e poco dopo sono stati costretti a rimanere in casa a causa dell’arrivo della pandemia del Covid-19. In quell’occasione la showgirl ha deciso di sfogare la sua rabbia sul povero ballerino nel bel mezzo della loro ‘rissa’.

Convivenza forzata e botte in diretta

Come la maggior parte degli italiani, anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono visti costretti a rimanere chiusi in casa quando il Covid era subentrato violentemente in Italia, facendo così saltare gli impegni professionali di entrambi. In quel periodo per tamponare la noia, la coppia ha deciso di passare il tempo cucinando e praticando del sano sport. Le loro performance venivano condivise per mezzo di diverse dirette e tutorial Instagram, nei loro profili che uniti contavano la bellezza di 14 mila follower. Fino a qui tutto regolare, se non fosse che ad un certo punto si sono ritrovati a praticare la boxe direttamente tra le mura domestiche.

A risentirne maggiormente è stato il povero conduttore di Bar Stella. In un video postato dalla showgirl infatti, si è mostrata insieme a Stefano in un vero e proprio ring casalingo, mentre è impegnata a fare a pugni, guidata da Stefano De Martino. Nel video sembrerebbe proprio che Belen abbia scaricato il suo stress da quarantena.

La coppia, sin dal loro ritorno insieme, si è mostrata fin da subito affiatata; a confermarlo è stata lei stessa durante un’intervista a Verissimo.“Sicuramente posso dire che ho un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto. Perché quando succedono queste cose e ancora ti scegli, potendo scegliere qualsiasi altra persona al mondo, vuol dire che c’è proprio tanta sostanza”.