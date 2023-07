Stefano Bettarini, accoltellamento in strada: “È in fin di vita”

L’ex calciatore e personaggio televisivo, ha vissuto attimi di panico a causa di una terribile vicenda in cui è stato coinvolto suo figlio.

Stefano Bettarini è nato a Viareggio nel 1972. La sua carriera è iniziata nel mondo calcistico a soli 17 anni, quando venne notato dai talent dell’Inter. Dopo svariati anni nel settore, l’uomo ha deciso di dedicarsi interamente al mondo dello spettacolo, diventando così una figura fissa come personaggio televisivo.

In molti lo ricorderanno anche nelle sue vicende private, visto che è stato lo storico marito di Simona Ventura. La coppia infatti, si sposò nel marzo del 1998, mettendo alla luce due figli: Niccolò e Giacomo. Purtroppo nel 2004 la Ventura comunicò la notizia della separazione, ottenendo così il divorzio ufficiale nel 2008.

Grazie alla donna, intraprese la sua carriera televisiva partecipando in diversi programmi come Il Quizzone, Miss Italia e Mai dire gol. Successivamente a queste prime partecipazioni, Bettarini decise ufficialmente di dire addio al calcio. Tuttavia, l’addio più travagliato fu quello con Simona Ventura, visto che la loro rottura fu segnata da diversi tradimenti di lui, ma anche uno da parte di lei. A tal proposito la coppia ha battagliato diverso tempo per la questione, ma ad oggi scherzano addirittura davanti ai loro figli su quanto accaduto. A proposito di loro, un’aggressione avvenuta qualche tempo fa, ha segnato in maniera profonda la famiglia.

L’aggressione al figlio di Stefano Bettarini

Il protagonista di questa terribile vicenda è Niccolò, figlio di Stefano e Simona. Il ragazzo infatti, nel 2018 si è ritrovato nel bel mezzo di un accoltellamento in strada che poteva costargli la vita. In quel periodo i genitori hanno ammesso di aver vissuto un vero e proprio incubo.

Tutto accade fuori da una discoteca milanese, quando a causa di motivi alquanto futili, il ragazzo venne coinvolto in una rissa tra suoi coetanei. Sebbene poteva sembrare una comune discussione tra ragazzi della sua età, questa situazione poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Niccolò infatti, è stato aggredito da alcuni ragazzi che, oltre a diversi pugni e calci, gli hanno inflitto ben nove coltellate. Una cosa che Bettarini non dimenticherà mai, è la telefonata che ricevette in piena notte in cui gli veniva comunicata la terribile notizia: “Tuo figlio è grave, è in fin di vita. lo hanno accoltellato all’uscita di un locale”.

Fortunatamente Niccolò è riuscito a sopravvivere, anche se i suoi legamenti della mano ne hanno risentito in maniera significativa. Nel frattempo gli aggressori sono stati condannati ai domiciliari.