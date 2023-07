Albano Carrisi, la tragedia arrivata come un fulmine: “ischemia cerebrale” | Portato d’urgenza in ospedale

Albano Carrisi nella sua vita ha avuto diversi problemi di salute, ma quello che è accaduto qualche anno fa, l’ha segnato in maniera ineguagliabile.

Ottant’anni appena compiuti e una carriera incredibile: Albano Carrisi, in arte Al Bano, nella sua vita ha raggiunto diversi traguardi che sono andati ben oltre i palcoscenici italiani. Nel suo percorso musicale infatti, ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo; si è aggiudicato 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Nonostante l’età, non smette di salire su quel palco che da sempre l’ha legato, nel bene o nel male a contatto con quel pubblico che ha costantemente seguito le sue vicende personali.

La sua vita privata è sempre stata al centro dell’attenzione dei media, sia per le sue vicende sentimentali, che per il fatto di cronaca della figlia. In tutto questo, diverse parentesi si sono aperte su i suoi problemi di salute: alcuni legati allo stress, altri a qualcosa di più serio.

Da diversi anni soffre di psoriasi dovuta alla costante pressione mentale che è stata somatizzata sulla sua pelle. Qualche anno fa invece, il COVID l’ha costretto a saltare l’attesissimo Capodanno a Bari, andato in onda su Canale 5. Tuttavia, l’evento peggiore accade nel 2016.

Il ricovero d’urgenza di Albano Carrisi

In molti sapranno che Albano anni fa dovette sottoporsi ad un’operazione al cuore. Si trattava di un intervento delicato, ma comunque programmato da tempo. Per fortuna tutto andò per il meglio, se non fosse che qualche mese dopo, accadde qualcosa di davvero inaspettato.

Il cantante di Cellino, in quel periodo stava tornando nella sua amata Puglia, a Bari, dopo uno show che si era tenuto nelle Marche. In quel frangente fu costretto ad un’operazione d’urgenza a causa di un’improvvisa ischemia. Dopo un terribile malore infatti, fu accompagnato al Policlinico di Bari, dove venne immediatamente trasferito presso il Vito Fazzi a Lecce. In quel periodo al suo fianco c’era già Loredana Lecciso che appresa la notizia, si precipitò subito al policlinico con il fratello di Albano, Franco.

In questa situazione la forza di Albano l’ha aiutato a prendere una situazione del genere con lo stesso sorriso di sempre. Il cantante è stato infatti trovato scherzoso e attaccato alla vita più che mai. Il sostegno ricevuto non è passato di certo inosservato: “Un significativo supporto emotivo, insieme a cure mediche costanti, proveniva dal calore della sua famiglia che era sempre al suo fianco”, si legge sul bollettino medico.