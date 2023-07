Alba Parietti, il ricovero improvviso per l’orrenda scoperta: “Operata d’urgenza”

La showgirl racconta a tutta Italia di quel terribile giorno in cui ha avuto la diagnosi nascosta a tutti per diverso tempo.

Alba Parietti ha raggiunto il 2 luglio un nuovo traguardo: 62 anni. In questi giorni infatti, si trova ad Ibiza dove si lascia andare a momenti di divertimento in compagnia di alcuni amici.

La sua età non sembra di certo fermare la donna, che continua a godersi la vita ritraendo in foto il suo corpo che sembra non sentire il passare del tempo. Nonostante ciò, ci sono sempre coloro che sono pronti a criticare, definendola addirittura “orrenda”. Questo non scuote di certo la donna che tra l’altro, ha iniziato da poco la sua nuova avventura lavorativa.

Dal 29 giugno Alba Parietti è tornata in tv dopo una lunga assenza con il nuovo programma Non sono una signora in onda su Rai 2. Lo show vede protagoniste diverse celebrità dello spettacolo sfidarsi nei panni di splendide drag queen.

La sua carriera è sempre stata costellata di successi, proprio per questo, sotto i riflettori troviamo anche la sua vita privata. Negli anni ‘90 arrivò il picco della sua fama, dove iniziò a condurre diverse trasmissioni tra Rai e Mediaset. Tuttavia, proprio in quegli anni, Alba fu costretta ad un ricovero improvviso, preceduto dall’orrenda scoperta.

La malattia tenuta nascosta per diversi anni

Alba Parietti per diverso tempo ha nascosto un dolore che si portava da dentro dal giorno in cui ebbe la terribile diagnosi. A parlarne è stata lei stessa, spiegando che in quel periodo aveva 37 anni e le venne diagnosticato un tumore. Da quel momento decise di non raccontarlo a nessuno, nemmeno alla sua famiglia.

L’episodio risale al 1997, quando Alba scoprì di avere un cancro al collo dell’utero causato da una degenerazione del papilloma virus, malattia che se non controllata può tramutarsi in tumore all’utero. In tutto il suo percorso, il momento della diagnosi è stato quello più duro da accettare. Nell’istante in cui ha sentito la parola cancro, non riusciva a metabolizzare che quel terribile male aveva colpito lei; questo la portò ad una battaglia silenziosa con la speranza di non far soffrire nessuno, dove nemmeno suo figlio ne era a conoscenza. Le uniche a saperlo erano alcune amiche fidate, le stesse che durante l’operazione hanno fatto compagnia alla donna.

Alba Parietti si sottopose ad un’operazione d’urgenza, che per fortuna andò per il meglio e le evitò qualsiasi ciclo di chemioterapia. A raccontare la vicenda è stata lei stessa su Instagram, ricordando a tutte le donne l’importanza della prevenzione.