Ricordate Marta Flavi, super conduttrice di Canale 5? Oggi si è trasformata | Ecco com’è ridotta

La conduttrice di Agenzia Matrimoniale, nonché ex moglie di Maurizio Costanzo, negli anni ha avuto un cambiamento incredibile.

Molti la ricordano per il suo viso di porcellana, altri per la sua bravura indiscussa nei programmi che l’hanno resa una delle conduttrici Mediaset più celebri degli anni ‘90.

Ad oggi la carriera di Marta Flavi è praticamente in stallo, ma in passato la donna ha contribuito al raggiungimento di un successo incredibile per il programma di Canale 5, Agenzia Matrimoniale, al timone della donna per sei anni.

Da quel momento la sua fama prese il volo, tanto che nel 1991, in aggiunta alla trasmissione, andò in onda lo spin-off Ti amo… parliamone, dove veniva sfruttato lo spazio televisivo per riconquistare la persona amata.

In quel periodo la donna condusse diversi programmi, ma prima di allora, in molti ricorderanno anche il breve – seppur intenso – matrimonio con Maurizio Costanzo che iniziò nel 1989 e finì l’anno dopo. Da quegli anni però, Marta Flavi si è trasformata, diventando così quasi irriconoscibile per chi ha smesso di seguirla da ormai diverso tempo. Come è diventata oggi la conduttrice? Non ci crederete mai.

La trasformazione di Marta Flavi

I personaggi dello spettacolo si sà, spesso e volentieri ricorrono a qualche piccolo aiutino per rimanere sempre belli e giovani. In questo caso parliamo di una donna che oggi ha 72 anni e che quando era giovane presentava una bellezza incredibile. Chi ha seguito Ballando con le stelle del 2022 ha avuto l’onore di vederla, ma scoprirà comunque qualcosa di più sul suo cambiamento.

Il suo primo ritocco estetico risale a quando era solo una ragazza e decise di sottoporsi alla rinoplastica al naso, a causa della sua forma “da acquila”, che la tormentava da diverso tempo: “Costava un botto e per pagarmi il nuovo naso ho venduto l’argenteria di famiglia per rifarmelo. C’era un armadio e ho dato fondo all’argenteria di famiglia. Mio padre telefonava ai chirurghi e diceva loro che ero incapace di intendere e volere e che se mi avessero operato li avrebbe denunciati!”. Seppur si è trattato di un intervento davvero costoso e sudato, la donna tuttora ammette di non apprezzare il nuovo naso, ma visto che “non è stata una passeggiata”, ha deciso di non sottoporsi ad un nuovo intervento.

E per quanto riguarda altri ritocchi estetici? Nonostante l’età, sembra ancora una 50enne, ma nega qualsiasi tipo di ritocco. Ad ogni modo, le labbra mostrano evidenti segni di rigonfiamento: tutto frutto di madre natura?