Tragedia Ilary Blasi, non c’è niente da fare per lei: fatta fuori senza scrupoli proprio da lui

Brutte notizie per la conduttrice Ilary Blasi che adesso rischia di perdere davvero tutto: cosa sta succedendo.

L’ultimo anno è stato senza dubbio ricco di colpi di scena per la conduttrice Ilary Blasi. All’inizio della scorsa estate è infatti arrivata la fine del suo matrimonio con Francesco Totti ed i due hanno dato il via ad una clamorosa battaglia legale.

Un braccio di ferro che continua ancora adesso e che di certo non rende il clima sereno per la nota conduttrice. Una situazione che adesso rischia di peggiorare perché la Blasi è finita al centro di una clamorosa indiscrezione in vista del prossimo anno.

La nota conduttrice potrebbe perdere tutto e dover trovare una valida alternativa ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Ilary Blasi, l’ultimo anno della conduttrice: il colpo di scena

Subito dopo la notizia del suo divorzio da Totti, tra gli addetti ai lavori ha preso piede una clamorosa ipotesi ossia quella di un anno di pausa per la conduttrice. Alcuni mesi fa invece è arrivato il ribaltone con la Blasi confermata al timone dell’Isola dei Famosi. Una nuova edizione del reality che non si è rivelata essere semplice e che per questo ha alimentato una nuova voce ossia quella di un addio della Mediaset alla conduttrice.

In tal senso è arrivato in queste ore un clamoroso aggiornamento che ha stupito tutti. Al centro di questa clamorosa voce proprio la conduttrice ed il suo destino alla conduzione ma vediamo nel dettaglio cosa è emerso e quali colpi di scena potrebbero arrivare.

Mediaset, il futuro di Ilary Blasi: cosa sta per succedere

Il portale Tv Blog di recente ha lanciato alcune clamorose indiscrezioni in vista della prossima stagione televisiva. Secondo quanto filtra dai vertici della Mediaset dovrebbe arrivare la conferma per ulteriori due anni del reality dell’Isola dei Famosi. Sempre secondo il noto portale la nuova edizione dovrebbe andare in onda nello stesso periodo dell’anno ossia dopo il Grande Fratello e La Talpa.

Diverso invece sembrerebbe essere il destino della padrona di casa delle ultime tre edizioni del reality. Secondo il portale, la Blasi non dovrebbe essere infatti confermata e non solo al timone del format. La Blasi rischia infatti di finire fuori dalla nota rete televisiva e non avere quindi alcuna possibilità di condurre nemmeno nuovi format. Un clamoroso colpo di scena che al momento non è però ufficiale e quindi bisognerà attendere tutti i nuovi possibili sviluppi per saperne di più.