Giulia De Lellis, lascia il suo lavoro: cosa vuole fare adesso

Giulia De Lellis potrebbe mettere a segno un nuovo colpaccio dal punto di vista lavorativo: l’ultima incredibile indiscrezione.

Uno dei volti più seguiti soprattutto sui social è quello di Giulia De Lellis. La nota influencer è divenuta un profilo noto al pubblico di Canale 5 diversi anni fa quando ha vestito i panni di corteggiatrice nello studio di Uomini e Donne.

Il dating show le ha regalato non solo un grande amore in quanto è stata scelta dal tronista Andrea Damante ma le ha anche permesso di farsi conoscere. In poco tempo ha conquistato tutti ed ha ottenuto nuove possibilità lavorative.

Da quel momento in poi tante cose sono cambiate a partire dal suo attuale partner ossia Carlo Beretta. Anche dal punto di vista lavorativo ha raggiunto nuovi traguardi ed adesso potrebbe anche fare un cambiamento inaspettato.

Giulia De Lellis, la vita privata e la carriera: l’ultimo colpo di scena

Dal punto di vista privato, la De Lellis è stata la protagonista di una intensa storia d’amore con Andrea Damante. I due dopo alcuni anni felici, si sono però ritrovati a prendere strade diverse e questo a causa di un tradimento da parte dell’ex tronista. Un argomento che l’influencer ha poi deciso di sfruttare per scrivere un libro. Dopo Damante però si è rifatta una vita ed oggi è felice accanto a Carlo Beretta.

Per quanto riguarda invece la sfera lavorativa, dopo il dating show si è concentrata prima sul ruolo di influncer e poi ha preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente. Di recente ha invece lanciato una serie di prodotti pensati da lei e realizzati con un team di esperti. A quanto pare non è però finita qui in quanto l’influencer potrebbe voler diventare un’attrice adesso.

Giulia De Lellis, l’ultimo avvistamento: cosa bolle in pentola

Il settimanale Chi ha di recente lanciato una vera e propria bomba con protagonista la nota influencer. Stando infatti ad un inaspettato retroscena, la De Lellis è stata vista ai provini per Mare Fuori ma non la fiction bensì il musical teatrale pensato dall’attore Alessandro Siani ed ispirato al noto sceneggiato televisivo.

Come dicevamo, l’influencer è stata vista ai provini e tutto sembra quindi portare verso una semplice conclusione ossia la sua intenzione di fare un tentativo nel mondo della recitazione. Per saperne di più non resta che attendere nuove indiscrezioni o un annuncio ufficiale da parte di uno dei diretti interessati in tutta questa storia.