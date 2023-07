Ilary Blasi, le immagini sono un colpo al cuore: lasciata sola da tutti | Cosa sta succedendo

Le vacanze estive sono iniziate, ma nel frattempo Ilary si mostra sola ai suoi follower che si chiedono cosa stia accadendo.

Da quando c’è stata la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è passato diverso tempo, eppure la coppia di ex coniugi continua imperterrita a far parlare di sé. A giocare un ruolo fondamentale sono sicuramente le continue dispute, o meglio, le diverse sentenze per accaparrarsi i beni fino a quel momento condivisi.

La coppia non si è di certo lasciata nel migliore dei modi, ma ad ogni modo, entrambi ad oggi cercano di mantenere un rapporto diplomatico per il bene dei figli.

Totti è ormai in coppia fissa con Noemi Bocchi, mentre la conduttrice Ilary Blasi si è dimostrata più affiatata che mai con il suo nuovo amore Bastian Muller.

Tutto sembra andare per il verso giusto, eppure quello che sta accadendo in queste ore, lascia non pochi dubbi ai fan che hanno seguito l’ex coppia storica.

Francesco Totti: gli scatti con i figli e Noemi Bocchi

Sono arrivate le vacanze estive, e in queste ore Francesco Totti si trova in vacanza con tutta la famiglia. Con lui troviamo la compagna Noemi Bocchi, con i suoi bambini, ma anche i figli del calciatore: Christian Chanel e Isabel Totti. In questi scatti possiamo vedere una famiglia felice che si gode una semplice vacanza in compagnia. Totti non è solito pubblicare molti contenuti sui social, ma quando lo fa, non passano di certo inosservati.

Il quadro è bellissimo, visto che si mostrano sorridenti davanti alla fotocamera. Da quanto possiamo dedurre, si sono recati presso le varie zone di Los Angeles, proprio vicino alla celebre scritta Hollywood, dove si sono scattati un bellissimo selfie. Tra i vari scatti emerge quello tra Totti e Noemi, che ha pubblicato con tanto di canzone/dedica per la compagna con cui condivide la sua vita da oramai un anno. “Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle e scintille e siamo dinamite… non hai ancora visto niente, il meglio deve venire”, cita il testo di Siamo, di Eros Ramazzotti. Per quanto tutto questo possa sembrare romantico, daltrocanto Ilary, posta un selfie su Instagram, che lascia perplessi i suoi fan.

Ilary lasciata da sola da tutti

Da quanto abbiamo potuto capire, i figli hanno scelto di passare la vacanza in compagnia del padre, ma nel frattempo anche Ilary Blasi sembra essere scappata dalla vita caotica di città. La conduttrice nelle sue storie Instagram si mostra in un aereo privato, ma non svela se con lei c’è il compagno Bastian, visto che non lo ha coinvolto nella foto. Ad ogni modo da quanto emerso anche Ilary è partita per qualche giorno di relax, lontano dallo stress, ma nel suo selfie si mostra sola, mentre guarda il finestrino del suo aereo: cosa sta succedendo?