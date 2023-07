Piero Pelù, la terribile notizia è appena arrivata: “Devo fermarmi” | In gioco la sua salute

In queste ore il cantante ha annunciato di doversi fermare a causa di un grave problema di salute che potrebbe mettere a rischio la sua carriera.

Due mesi fa è uscito Musica Libera, il brano di Piero Pelù in collaborazione con la star internazionale del reggae, Alborosie. Si tratta di un evento importante, visto che segna il ritorno del cantante dopo tre lunghi anni di assenza.

“Il Diablo” si è fatto sentire a gran voce: successivamente al suo ritorno in scena, ha programmato il TOUR ESTREMO LIVE 2023 con date segnate a partire da luglio.

Per questo speciale evento, Piero Pelù ha ingaggiato i suoi storici Bandidos: (Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al synth, tastiere, samples e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, samples e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori), per far rivivere al pubblico le presenze a cui sono sempre stati abituati, con l’aggiunta di nuove sonorità reggae.

Sembra andare tutto per il verso giusto, se non fosse che in queste ore un annuncio ha lasciato di stucco i fan: Piero Pelù è costretto a fermarsi.

L’annuncio di Piero Pelù: “Devo fermarmi”

Mancava davvero poco per Estremo Live, che avrebbe visto il ritorno del cantante rock per il suo attesissimo tour in programma per luglio. Tuttavia, non è stata una sua scelta voluta, ma in gioco c’è la sua salute. In queste ore nel profilo social del cantante arriva l’amara notizia: “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”.

L’annuncio è stato un vero e proprio colpo al cuore per i fan, che hanno creduto fino all’ultimo di partecipare ai concerti in giro per l’Italia. Piero Pelù lo sapeva già da tempo, ma ha fatto il possibile, consultando i migliori otorini con la speranza di salvare il tour. Purtroppo però, non c’è stato niente da fare.“Ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo, dunque il tour ‘Estremo’ di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”.

Un progetto in corso: in questo periodo Piero Pelù ha deciso di unire l’utile al dilettevole, approfittando di questo momento di pausa per completare la composizione e produzione del nuovo album. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di supporto da parte dei fan che attenderanno con affetto sia le nuove date che il nuovo progetto.