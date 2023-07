Paolo Bonolis, l’ex moglie Sonia sta già con un altro: lo hanno fatto davanti ai suoi occhi

Durante i festeggiamenti in occasione della conclusione delle registrazioni di Ciao Darwin, un dettaglio non è passato di certo inosservato ai fan.

Siamo giunti all’inizio di luglio e finalmente le registrazioni di Ciao Darwin sono concluse, confermando al pubblico che la nuova edizione sarà messa in onda per questo autunno. Proprio in questa occasione, negli studi Elios è stata organizzata una festa con tutti i collaboratori del programma.

Si tratta della nona edizione per Paolo Bonolis che, non poco tempo fa ha ammesso di volersi ritirare tra qualche anno per godersi un po’ di meritato riposo. Nonostante le voci, quando questo accadrà non ne abbiamo la conferma, ma quello che è certo, è che lo vedremo almeno per quest’anno.

Le registrazioni del programma sono state anche l’occasione che ha tenuto legato ancora per un po’ Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, freschi di separazione.

Come molti sapranno, Ciao Darwin è uno dei programmi di punta di Paolo Bonolis, nonché quello a cui la donna è più legata. Non è stata di certo la loro separazione – seppur pacifica – a dividere i progetti di entrambi, ma un dettaglio durante i festeggiamenti non è passato di certo inosservato agli occhi più attenti.

I festeggiamenti di Ciao Darwin: Sonia Bruganelli e il flirt con lui

La nona edizione è stata completata e il pubblico attende la messa in onda prevista per questo autunno. Per festeggiare questo incredibile traguardo, gli studi Elios di Roma si sono trasformati in una vera e propria discoteca, dove tra musica e divertimento, si sono uniti tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma, sia sul palco, che dietro le quinte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

A mostrare i festeggiamenti è stata Sonia, che per mezzo di un video su Instagram, ha voluto condividere questi attimi con tutti i suoi follower. In didascalia la donna scrive: “Finisce una produzione pazzesca come Ciao Darwin 9 e noi siamo già in attesa di questo autunno per poter guardare in tv la nona edizione del programma a cui sono più legata”.

L’intesa sospetta con il ballerino

Dopo i ringraziamenti con tanto di discorso e brindisi di iniziazione, Paolo Bonolis, prima di dare il via alle danze, si cimenta in una sfida divertentissima contro uno dei concorrenti di questa edizione. Dopo lo spettacolo del conduttore, la palla è passata a Sonia Bruganelli, che si lascia andare ad un passo a due con uno dei ballerini di Ciao Darwin. Gli occhi attenti di molti, non hanno potuto fare a meno di notare la complicità che c’è stata tra i due, tra sguardi e risate, sotto gli occhi attenti di Bonolis. Per caso bolle qualcosa in pentola?