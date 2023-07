Paolo Bonolis, l’addio doloroso: è il momento di fermarsi | Non lo farà mai più

Clamoroso colpo di scena per il conduttore Paolo Bonolis costretto a fermarsi una volta per tutte: cosa sta succedendo.

Il conduttore Paolo Bonolis è finito al centro di un clamoroso colpo di scena ma questa volta non è coinvolta la sua vita privata. Dopo l’annuncio del suo divorzio dalla moglie Sonia Bruganelli è arrivata infatti la notizia di una nuova “separazione”.

In questo caso però si tratta di un clamoroso risvolto per la sua vita dal punto di vista professionale. Stando infatti alle stesse dichiarazioni del diretto interessato è arrivato il momento di mettere fine ad un suo storico progetto ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è venuto fuori in queste ore.

Paolo Bonolis, le ultime sul noto conduttore: ennesimo colpo di scena

Dal punto di vista personale, alcune settimane fa il noto conduttore ha confermato la fine del suo secondo matrimonio con la nota autrice televisiva Sonia Bruganelli. I due hanno però confermato di essere in buoni rapporti ma soprattutto do voler portare avanti la loro collaborazione sotto l’aspetto professionale. I due lavoreranno quindi insieme ed ancora dietro le quinte di Avanti un altro.

Lo storico e noto game show di Canale 5 dovrebbe infatti fare regolarmente il suo ritorno in onda il prossimo mese di gennaio mentre le registrazioni dovrebbero prendere il via a settembre. Questo format resta quindi confermato in vista della prossima stagione televisiva mentre per un altro programma della rete sembrerebbe essere arrivata la fine. Come annunciato dallo stesso Bonolis nella prossima stagione televisiva tornerà il format Ciao Darwin ma con la sua ultima edizione ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ciao Darwin, l’annuncio di Bonolis: finito per sempre

Nel corso degli ultimi anni si è spesso parlato del possibile ritorno di Ciao Darwin con una nuova edizione ed il momento è finalmente arrivato. In queste settimane sono infatti state registrate le nuove puntate che con ogni probabilità andranno in onda in autunno o all’inizio dell’inverno. Al termine delle registrazioni è partita una piccola festa dietro le quinte con il cast, gli autori ed appunto Bonolis.

Come riportato da Fanpage, durante questa piccola festa organizzata dietro le quinte sarebbe arrivato il clamoroso annuncio del conduttore: “Questa è l’ultima edizione“. A quanto pare quindi non ci sarà più una nuova edizione del format tanto amato dal pubblico. Una notizia accolta con dispiacere da chi lavora dietro le quinte mentre resta da scoprire come reagirà il pubblico durante la messa in onda.