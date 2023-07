Principe William, tutta la verità sui suoi conti: la cifra che esce fuori è uno schiaffo alla povertà

Retroscena clamoroso sul principe William e sui suoi guadagni futuri: spunta una cifra shock in vista del prossimo anno.

L’ultimo anno si è rivelato essere quello dei grandi cambiamenti per la famiglia reale inglese e quindi anche per William. Il secondogenito di Re Carlo e lady Diana è infatti diventato il nuovo erede al trono dopo la scomparsa di sua nonna la Regina Elisabetta.

Un nuovo titolo quindi che ha scatenato una serie di effetti a catena e tra questi anche una seconda novità. Con l’arrivo di Carlo sul trono è infatti cambiato anche il titolo di William e Kate che sono adesso i nuovi Principi del Galles.

Una novità che porta anche ad un secondo importante cambiamento e questa volta nelle casse della famiglia in quanto i principi guadagneranno presto una cifra mai vista prima.

William e Kate, i guadagni dell’ultimo anno: novità in arrivo

Come accade ormai ogni anno, di recente è stato diramato il nuovo Sovereign Grant Report. Nel dettaglio si tratta di un riassunto delle spese e dei guadagni della famiglia reale inglese nell’ultimo anno. Il report effettuato quest’anno ha regalato quindi un colpo di scena per il principe William che ha guadagnato ben 6 milioni extra rispetto l’anno precedente e questo per un dettaglio non da poco.

Dopo la scomparsa della Regina ha infatti ereditato non solo il titolo di erede al trono ma anche quello di principe del Galles e quindi sono stati trasferiti a lui anche i profitti del ducato di Cornovaglia. Visto l’avvicendamento in corso della cifra totale ben 14 milioni circa sono andati a Carlo mentre 16 milioni sono stati assegnati a William e non è finita qui.

Principe William, quanto guadagnerà in futuro: una prima stima

Il prossimo anno il ducato di Cornovaglia e tutti i suoi profitti saranno quindi assegnati completamente al principe William e la sua famiglia ma di quale cifra parliamo? Nel dettaglio si tratta di un ducato composto da 23 regioni e di cui il nuovo erede al trono si occuperà senza dubbio nel migliore dei modi e sulla scia di quanto già fatto da suo padre Carlo. Il valore attuale di tutto il ducato e delle proprietà è pari ad un 1 bilione di sterline ossia una cifra shock.

Da sottolineare che questa somma non andrà completamente nelle casse dei principi del Galles in quanto come tutti i cittadini inglesi anche William dovrà pagare le tasse. In ogni caso si tratta comunque di una cifra destinata a fare del principe un erede al trono ricchissimo.