Scandalo Elisabetta Gregoraci, sul palco si è presentata tutta trasparente: pubblico impazzito

Le immagini di Elisabetta Gregoraci tutta trasparente sul palco hanno fatto il giro dei social e impazzire il pubblico.

Elisabetta Gregoraci è da sempre al centro del gossip e questo soprattutto a causa della sua vita sentimentale movimentata e ricca di colpi di scena. In questi anni ha però messo a segno anche tutta una serie di successi dal punto di vista professionale.

Nel 2020 ha infatti preso parte ad una fortunatissima edizione del Grande Fratello Vip ed ha lasciato il segno sia in casa che tra i telespettatori. Inoltre da diversi anni è la conduttrice di uno degli eventi estivi più attesi dal pubblico italiano ossia Battiti Live.

In questi giorni hanno preso il via le registrazioni dei primi appuntamenti e proprio l’outfit scelto dalla conduttrice ha infiammato il pubblico.

Battiti Live, il ritorno in onda questa estate: Elisabetta Gregoraci stupisce

Il noto appuntamento estivo con la musica torna quindi in onda anche questa estate con la sua settima edizione. In questi giorni hanno preso il via le registrazioni dei primi appuntamenti che come di consueto andranno in onda tutti i martedì sera in prima serata su Italia 1. Per quanto riguarda il primo appuntamento, questo è previsto per il prossimo 4 luglio. In merito ai padroni di casa dell’evento, il pubblico può contare su due graditi ritorni.

Il conduttore maschile della prossima edizione sarà ancora una volta il direttore artistico Alan Palmieri. Come abbiamo detto con lui ci sarà quindi anche la Gregoraci che tornerà al suo posto. I due in questi giorni hanno registrato il primo appuntamento e proprio la conduttrice ha stupito tutti i presenti con il suo outfit.

Elisabetta Gregoraci, l’outfit che ha conquistato tutti: i commenti del pubblico

La nota conduttrice ha scelto un outfit particolare per il primo appuntamento con Battiti Live. La Gregoraci è salita sul palco con un abito trasparente cot-out che rivela l’underboob. Un look senza dubbio sensuale e che ha messo in evidenza tutte le forme della conduttrice. Il pubblico presente è impazzito ma anche gli utenti dei social si sono lasciati andare ai complimenti ed ai commenti.

Molti utenti hanno sottolineato come la Gregoraci possa permettersi di osare con lo stile considerata la sua attuale forma fisica. Qualcuno ha invece sottolineato di non aver visto nulla di diverso dagli outfit indossati dalle sue colleghe. Infine vi è anche chi ha criticato con toni duri la decisione della nota conduttrice sottolineando quindi di aver trovato il tutto esagerato.