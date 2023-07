Maria De Filippi, il ricovero d’urgenza: “Diagnosticato un tumore al pancreas” | In terapia intensiva

La conduttrice, molto amata dal pubblico quanto riservata, ha deciso di raccontare un episodio che l’ha segnata in maniera profonda.

Nella sua vita di percorso ne ha fatto, sino a diventare uno dei pilastri indiscussi di Mediaset. Maria De Filippi oggi ha 61 anni e ben 30 di carriera alle spalle. Come noto, il suo percorso lavorativo iniziò grazie al marito, nonché giornalista Maurizio Costanzo. Lei in realtà si occupava di altro, ma per amore dell’uomo ha deciso di seguirlo in quel mondo che l’ha resa la conduttrice di successo che conosciamo oggi.

La perdita del marito è stata sicuramente un colpo duro per Maria, ma nonostante il devastante dolore è riuscita a tornare nel suo studio, quello di Amici 22. Il pubblico questa volta l’ha accolta con un lungo e caloroso applauso, dove Maria stessa si è sentita di dire: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”.

Questo insegnamento proviene da colui che non solo l’ha accompagnata nel suo percorso di vita, ma l’ha addirittura guidata. Per questo motivo Maria è tornata alla conduzioni di tutti i suoi programmi, ma il dolore che ha provato è stato davvero terribile, anche perché ha riaffiorato alla memoria un altro spiacevole evento che purtroppo l’ha vista davanti ad una delle situazioni più brutte che una ragazza possa vivere.

La rivelazione shock di Maria De Filippi

La conduttrice si sà, non ama particolarmente stare al centro dell’attenzione, anche quando questo risulta inevitabile. Da Elodie, ex allieva della scuola di Amici, è stata considerata come una mamma, ossia colei che osserva in disparte e invece di criticare, ti da spazio per esprimerti al meglio. Non a caso è molto amata dal pubblico, ma dietro a questo carattere pacato e affabile si cela un passato che ha segnato Maria quando aveva solamente 28 anni.

Non ha mai rilasciato interviste, se non in casi più unici che rari. Il primo a farla parlare è stato Fabio Fazio e ora Mara Venier, collega, grande amica, nonché anch’essa conduttrice molto amata. In una puntata di Domenica In infatti, Maria è stata ospite di Rai 1, dove ha toccato alcuni eventi della sua vita privata. A emozionare l’intero pubblico, è stato il racconto sul papà e il ricovero d’urgenza: “A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”.

Maria De Filippi scoppia in lacrime per il padre

Un racconto del genere è stato difficile da raccontare, ma la conduttrice, nonostante la voce rotta dalle lacrime, prosegue: “Per un anno e mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre, mentre mio fratello restava nel parcheggio perchè aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato”.

Infine conclude: “Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli”. Purtroppo questo tumore non lasciò scampo al padre. La morte di Costanzo, ha fatto rivivere a Maria il dolore della terribile perdita, ma oggi la donna si è fatta forza, non solo per lei, ma anche per il suo pubblico.