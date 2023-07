Elodie, l’ex amore della sua vita l’ha confessato: “Dopo due anni ancora mi scrive” | Il retroscena è incredibile

Rivelazione a sorpresa da parte di un noto ex fidanzato della cantante Elodie: succede ancora adesso e quasi tutti i giorni.

Dopo essersi classificata seconda nel 2016 durante il talent Amici di Maria De Filippi, per Elodie ha preso il via una carriera ricca di soddisfazioni. Ormai ogni anno almeno un suo brano raggiunge il successo e diventa una vera e propria hit.

La nota artista non smette quindi di far parlare e a quanto pare non solo per la sua carriera ricca di successi. Da qualche anno è infatti al centro del gossip per una serie di storie d’amore che hanno infiammato l’opinione pubblica.

Tra questi vi è anche un suo noto ex che di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate sulla fine della loro storia d’amore.

Elodie, le sue relazioni più importanti: c’è anche lui

Durante la sua esperienza all’interno del noto talent di Canale 5, la cantante ha dato il via ad una frequentazione con l’allievo Lele Esposito. I due dopo poco tempo dalla fine del format hanno però messo fine alla loro storia d’amore. Dalla scorsa estate invece la cantante fa coppia fissa con il campione Andrea Iannone ed i due hanno anche iniziato una sorta di convivenza in quel di Lugano e qualcuno ha anche ipotizzato un matrimonio imminente.

Tra queste due storie vi è però stato un amore altrettanto importante per la cantante e che continua a far discutere. Dal 2019 e fino al 2021, la nota artista è stata legata sentimentalmente al collega Marracash. La loro storia è quindi terminata più due anni fa ma a quanto pare continua ad infiammare gli utenti social e lo confermano alcune dichiarazioni del diretto interessato.

Marracash, la fine della sua storia con Elodie: cosa succede adesso

Il noto rapper italiano è stato di recente ospite del canale TikTok Basement_BSMT ed ha escluso la possibilità di avere una storia con un personaggio noto e questo a causa del precedete Elodie. Come rimportato da Isa e Chia in merito ha raccontato: “È una cosa che non rifarò perché non ti ci sganci mai più. Sono passati due anni e c’è ancora gente che mi scrive…immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito l’immaginario italiano e lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico”.

Marracash ha quindi rivelato di ricevere ancora messaggi e consigli da persone che lo vorrebbero vedere di nuovo con Elodie. Un caso clamoroso ma che in realtà tra i volti noti è divenuta una consuetudine tanto da far nascere dei veri e propri fandom per ogni coppia.