Marco Bocci, tutta la verità sul tradimento a Laura Chiatti: “Occhio per occhio”

Rivelazione a sorpresa sul rapporto tra gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti: tutta la verità sul presunto tradimento.

La storia d’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti ha sin dall’inizio fatto emozionare il pubblico. Un amore sbocciato nel 2014 e che ha subito spinto i due a sposarsi e creare una famiglia che ad oggi sembrerebbe essere solidissima.

In passato i due hanno fatto discutere e soprattutto qualcuno ha azzardato anche qualche ipotesi di tradimento ed in particolare da parte di Bocci. Un argomento su cui ha deciso di fare chiarezza non il diretto interessato ma la Chiatti.

L’attrice ha rivelato come stanno le cose tra lei ed il marito ma soprattutto ha parlato della sua reazione ad un tradimento.

Marco Bocci, la sua storia con la Chiatti: il tradimento

Il noto attore e la collega si sono visti per la prima volta nel 2014 e tra di loro è stato amore a prima vista. La coppia in quello stesso anno ha infatti deciso di convolare a nozze. Una famiglia che l’anno successivo ha accolto il primo figlio ossia il piccolo Enea. La coppia non si è fermata e nel 2016 è nato anche Pablo ossia il loro secondogenito. I due da quel momento non si sono mai lasciati anche se le voci di crisi non sono mai mancate.

In particolare per un periodo il loro matrimonio ha fatto discutere a causa di un presunto tradimento ai danni dell’attrice. Una voce mai confermata ed anzi la stessa Chiatti nel corso di una recente intervista ha non solo smentito questo tradimento ma ha anche rivelato il suo singolare pensiero in merito a questo scottante argomento.

Laura Chiatti, la sua idea di tradimento: rivelazione shock

Nel corso di una recente intervista al settimanale Chi, l’attrice ha rivelato di normali discussioni di coppia ma nessuna crisi con Marco. Inoltre ha confermato come non ci sia mai stato alcun tradimento da parte di nessuno dei due. Allo stesso tempo ha sottolineato di avere in realtà una sua idea in merito al tradimento che secondo lei non può essere fisico ma solo di tipo spirituale.

In caso di tradimento ha anche rivelato di essere propensa al perdono ma allo stesso tempo ha sottolineato come si comporterebbe a quel punto: “Occhio per occhio“. Stando a queste rivelazioni quindi ad un tradimento potrebbe rispondere allo stesso modo. Una reazione del tutto inaspettata quella della nota attrice le cui dichiarazioni non sono passate inosservate.