Adriana Volpe, il grave trauma dopo il difficile divorzio: “Chiusa a riccio” | Come sta adesso

La conduttrice Adriana Volpe ha parlato del trauma scatenatosi dopo il suo divorzio dall’ex marito: ecco come sta adesso.

Il nome di Adriana Volpe negli ultimi anni ha infiammato il gossip e non solo per i suoi successi dal punto di vista professionale. Da diversi anni infatti tiene banco sia il suo braccio di ferro con l’ex amico e collega Giancarlo Magalli.

Inoltre, da circa tre anni la conduttrice è la protagonista di una vera e propria battaglia legale con l’ex marito Roberto Parli. Un divorzio non semplice soprattutto per la Volpe a causa di alcune minacce ricevute dall’uomo e che sono ancora vive nella sua memoria.

Lo confermano alcune sue recenti e dolorose dichiarazioni su come sta adesso e sul suo attuale rapporto con l’amore e gli uomini.

Adriana Volpe, la fine del suo matrimonio: le gravissime accuse

Quando la Volpe ha lasciato la casa del GF Vip nel 2020 lo ha fatto per stare vicina al marito Roberto Parli alle prese con la malattia del padre. Nonostante questo pochi mesi più tardi i due hanno annunciato il loro divorzio che ha regalato a sua volta un colpo di scena. La conduttrice ed una sua amica hanno infatti denunciato l’uomo in tribunale per maltrattamenti in famiglia e minacce.

Le due donne hanno rivelato di alcune frasi shock dell’uomo che davanti alla figlia si sarebbe presentato spesso ubriaco. Inoltre l’uomo avrebbe a quanto pare minacciato anche la Volpe di rovinarle la carriera, la vita e di portarle via la figlia. Una situazione che ha inevitabilmente traumatizzato la conduttrice che di recente ha parlato della possibilità di innamorarsi di nuovo.

Adriana Volpe, un nuovo amore per lei: rivelazioni amare

Nel corso di una sua lunga intervista al settimanale Gente, la conduttrice ha rivelato di essere single ed ha anche ammesso di avere delle difficoltà al momento: “Sono un pò chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance“. Non a caso la Volpe dopo il divorzio non è mai stata vista in dolce compagnia ed a quanto pare non è interessata ad avere al più presto un nuovo amore.

Allo stesso tempo ha comunque ammesso di avere un tipo ideale: “Un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e di donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso mi manca”. Un uomo che al momento non ha ancora trovato e la strada in tal senso sembrerebbe essere ancora difficile”.