Valerio Scanu, decisione inamovibile: purtroppo non lo vedremo più lì | Dolore per tutti

Valerio Scanu è uno degli artisti musicali maggiormente apprezzati per le sue doti canore, nonostante ciò, la sua carriera ha subito un crollo importante.

Il cantautore sardo, nato a La Maddalena il 10 aprile 1990, è riuscito a far emergere la sua splendida voce grazie all’ottava edizione del talent show di Amici, andato in onda nel 2009. In questa occasione si è classificato secondo e ha firmato un contratto con l’etichetta discografica EMI Music, per poi passare nel 2013 alla NatyLoveYou, marchio di cui è titolare.

In quegli anni la sua fama ha raggiunto picchi strepitosi, portandolo addirittura a vincere il Festival di Sanremo del 2010 con il brano Per tutte le volte che. Nel 2016 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Finalmente piove.

Nel frattempo pubblica diversi dischi, a partire dall’omonimo album Valerio Scanu nel 2009, passando per Parto da Qui nel 2010 e continuando con Finalmente piove del 2016. Dopo questi successi, l’artista prosegue nel suo percorso partecipando anche a programmi come Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

Valerio Scanu sbarca nel panorama televisivo grazie alle sue doti canore, ma anche a quelle da ballerino di danza latino americana. Questa notorietà lo porta quindi in diversi ambiti, come per esempio la sua partecipazione come concorrente a Tale e quale show – il torneo, dove si aggiudica la vittoria del programma. Tuttavia, la sua più grande vocazione della musica, va man mano a scemare, lasciando solo l’amaro ricordo di un cantautore che è davvero entrato nel cuore delle persone; ma che è successo a Valerio Scanu?

Valerio Scanu e il dolore enorme del pubblico: merita di più

Nel dicembre 2022 Valerio ha rilasciato il suo ultimo singolo Siamo anime, preceduto dall’evento celebrato come tradizione, del concerto Natalizio all’Auditorium parco della musica di Roma. Questo brano però, non sarà succeduto da nessun album dell’artista.

Valerio Scanu in realtà, da qualche anno a questa parte ha allentato la sua carriera musicale, probabilmente dalla competizione spietata di questi anni. Il suo ultimo album è infatti Canto di Natale del 2020. L’artista ci ha forse lasciato?

Da poco si è laureato in Giurisprudenza e come detto in precedenza, è molto attivo nei programmi televisivi: dal 2021 è un ospite ricorrente della trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. In questa occasione Valerio ci regala la sua splendida voce nell’interpretazione di alcuni brani personali, e altri pezzi celebri della storia della musica italiana. Tuttavia, il pubblico non accetta che l’artista si sia fermato nella sua carriera musicale, e lo dimostra con i continui commenti sui profili social di Valerio, dove gli viene scritto che un artista del suo calibro dovrebbe tornare nel panorama musicale. La sua laurea potrebbe rappresentare un cambio di rotta? Questo non lo sappiamo, ma quello che è certo è che una mancanza del genere nel mondo della musica italiana, non è passata di certo inosservata.