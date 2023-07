Jo Squillo, all’improvviso la tragedia che ha scioccato tutta Italia: lasciata in mezzo all’immondizia

L’artista italiana in queste ore si sta unendo al dolore immenso di quell’omicido che non riesce a trovare risposta.

Giovanna Maria Coletti, in arte Jo Squillo, è una cantautrice di successo, conduttrice televisiva ed attivista italiana.

Il pubblico in questi anni ha imparato a conoscerla ed apprezzarla in tutte le sue sfaccettature. Per scelta non ha avuto figli, ma la sua vita si è sempre divisa tra la carriera artistica e le sue immense battaglie per i diritti umani.

Anche quest’anno l’abbiamo trovata al Pride di Milano, dove sul truck di Coca Cola si è fatta sentire a gran voce per far valere l’amore in tutte le sue sfaccettature. Purtroppo però, l’amore non vince sempre su tutto, perché delle volte ci si ritrova di fronte a dei rapporti tossici, che possono risultare addirittura letali.

Jo Squillo è stanca di questo, ma non solo per quanto possa riguardare la sua vita privata, ma per le continue vicende che lei come tanti, è costretta ad ascoltare. Non sempre però, c’è una risposta morale; proprio per questo è importante esprimere ciò che risulta davvero inconcepibile nel 2023.

Una vicenda in queste ore ha colpito in maniera profonda Jo Squillo che, ha voluto condividere sui social la sua indignazione, mista ad un senso di dolore.

Jo Squillo: la tragica morte che l’ha scioccata

Sono passate poche settimane dalla tragedia di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi uccisa dal suo compagno, e già una nuova, quanto terribile disgrazia sulla pelle di una donna, questa volta solamente diciassettenne. Non si conoscono ancora le reali cause dell’omicidio, ma quello che sappiamo è che Michelle Maria Causo è stata uccisa brutalmente con cinque o sei colpi di un coltello da cucina. Come se non bastasse, il cadavere è stato rinvenuto in un cassonetto a Stefano Borgia, Primavalle.

In tutto ciò, Jo Squillo ancora una volta si ritrova a condividere il fatto sui suoi profili social, dove mostra la foto della giovane ragazza e scrive: “Una ragazza di 17 anni Michelle Maria Causo di Roma, è stata uccisa a coltellate e infilata in un sacco dell’immondizia, quindi caricata in un carrello della spesa e abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti”. Nel suo contenuto ci tiene a taggare Wall of Doll, l’associazione che si occupa della violenza sulle donne.

Questo post, come molti altri, ha scaturito i commenti indignati dei follower che hanno avuto l’occasione di commentare la terribile vicenda. Alcuni accusano la legge italiana di essersi perpetrata negli anni, non punendo in maniera corretta chi compie questo genere di reati; altri purtroppo si arrendono alla rassegnazione di un mondo che convive con una sempre più attiva violenza. Ad ogni modo, Jo Squillo come molte altre attiviste, non si arrende, perchè a volte la semplice condivisione può generare una rabbia unanime, che non cambierà di certo la situazione, ma può permettere di migliorarla. Come si dice: l’unione fa la forza.