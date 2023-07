Caterina Balivo senza parole, la chiamata dalla Rai blocca tutto: non si può più fare nulla

La conduttrice Caterina Balivo si prepara a fare il suo ritorno nel pomeriggio di Rai 1 ma con qualche limitazione: tutti i dettagli.

La prossima stagione televisiva di casa Rai regalerà una grande sorpresa al pubblico ovvero un nuovo appuntamento giornaliero con la conduttrice Caterina Balivo. Lo storico volto della rete di Viale Mazzini è stata infatti scelta al posto di Serena Bortone.

A partire dal prossimo mese di settembre nella fascia che negli ultimi anni ha occupato il format Oggi è un altro giorno ci sarà quindi una grande novità. Un ritorno che molti aspettavano a partire dalla padrona di casa stessa ma vi è un piccolo dettaglio da segnalare.

In merito a questo nuovo format, i vertici della rete sembrano avere le idee chiare e per questo hanno vietato alcune cose alla conduttrice ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Rai, il ritorno di Caterina Balivo: i primi dettagli

Nel corso dell’ultimo anno la Balivo è stata vista al timone di diversi format e tutti per reti diverse tra di loro. Dopo questa breve parentesi è arrivato invece il momento di tornare a casa ossia alla rete che per prima le ha dato il successo e si tratta appunto della Rai. Per lei sarà il ritorno ad una conduzione in solitaria ma soprattutto al timone di un appuntamento giornaliero.

Sappiamo infatti che questo nuovo format andrà in onda dal lunedì al venerdì al posto di Serena Bortone e di Oggi è un altro giorno. Si tratta quindi della fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa e che fa da traino ad un appuntamento molto importante ossia quello con la soap de Il Paradiso delle Signore. In queste ore TvBlog ha rivelato il titolo del format ed anche quale piccolo dettaglio.

Caterina Balivo, le indicazioni dalla Rai: cosa non dovrà fare

Il noto portale ha rivelato il titolo di questo nuovo format che si chiamerà “La volta buona”. La conduttrice dovrà affrontare temi di intrattenimento mentre con lei ci sarà il giornalista Stefano Fumagalli che dovrà approfondire temi di cronaca ed attualità. Ci saranno poi alcune rubriche di interesse di cui si occuperanno anche alcuni personaggi fissi e andranno in onda anche interviste più o meno istituzionali.

Allo stesso tempo però la Rai è stata a quanto pare molto chiara in quanto non ci sarà alcuno spazio per la politica ed interviste in tal senso. L’obiettivo della rete con questo format è quindi quello di intrattenere e divertire il pubblico.