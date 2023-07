Ilary Blasi lo ha scoperto all’improvviso: “Sarà un maschietto” | Un nuovo arrivo in famiglia

Sorpresa incredibile per la nota conduttrice Ilary Blasi e la sua grande famiglia: sta per arrivare un maschietto.

Ilary Blasi ha da poco portato a termine la sua terza edizione dell‘Isola dei Famosi. Questi nuovi appuntamenti non si sono rivelati essere semplici ma soprattutto non hanno ottenuto i risultati che sia la conduttrice che la rete si aspettavano.

Per questo motivo sembrerebbero essere in corso alcune serie valutazioni sul futuro sia del reality che della conduttrice. In attesa di capire come andranno le cose per lei, la Blasi è alle prese con tutta una serie di novità che riguardano la sua sfera personale.

La conduttrice è infatti alle prese con un nuovo amore ma non è finita qui perché è in arrivo anche un nuovo bimbo in famiglia.

Ilary Blasi, un nuovo amore ed un bimbo in arrivo: grande gioia

Subito dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, la nota conduttrice di casa Mediaset non ha trascorso settimane semplici. Dopo l’estate trascorsa in giro per il mondo con i figli, la Blasi ha però fatto un importante annuncio. Con una serie di video e di foto ha infatti ufficializzato la sua nuova storia d’amore con l’imprenditore Bastian Muller. Una storia che per settimane ha riempito le pagine dei settimanali di gossip ed in parte continua a farlo.

Di recente però il nome della Blasi è finito di nuovo al centro di voce incontrollate e per motivi differenti. Il primo legato alla figlia Chanel Totti accusata di avere una storia con un ragazzo che ha lasciato per lei la sua compagna e la loro bambina appena nata. Dall’altro abbiamo un motivo ben più dolce ossia l’arrivo di una nuova vita in famiglia ma vediamo di chi si tratta.

Ilary Blasi, ecco chi è in dolce attesa: una notizia bellissima

Di recente la nota conduttrice è tornata attiva sui social e con lei tutta la sua famiglia per un evento molto speciale. La famiglia Blasi sta infatti per accogliere una nuova vita e si tratta del secondogenito della coppia formata da Melory Blasi ed il marito Tiziano Panicci. Per la coppia si tratta della seconda gravidanza visto che i due nel 2021 hanno messo al mondo una bellissima bambina dal nome Jolie.

I due adesso sono invece pronti ad accogliere un maschietto il cui nome resta avvolto nel mistero. La famiglia Blasi ha però abituato a nomi particolari ed in grado di far discutere. Chissà se anche in questo caso stupiranno il pubblico o faranno una scelta per così dire classica.