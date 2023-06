Clamoroso Re Carlo, il suo cuore non batte più solo per Camilla: la storia si ripete | Chi è la prediletta

Clamorosa indiscrezione su Re Carlo e la sua netta preferenza per una donna a corte: non si tratta di Camilla.

La storia d’amore tra Carlo e Camilla ha per anni riempito le pagine dei giornali scandalistici inglesi. Questo perché i due si sono frequentati in segreto quando erano ancora entrambi sposati. In molti hanno poi indicato nella figura di Camilla la causa della scomparsa della stessa Lady Diana.

Inoltre la loro storia ha causato non pochi problemi nel rapporto tra sua maestà ed il suo secondogenito Harry che, nonostante il matrimonio tra i due sia andato in scena ormai anni fa, non ha ancora accettato la presenza di Camilla come regina.

Questa situazione adesso però si prepara a regalare un ennesimo colpo di scena perché a quanto pare Carlo sembra avere una netta preferenza anche per un’altra donna della corte.

Re Carlo, il dettaglio che non è passato inosservato: lo hanno visto tutti

In questi giorni tutta la famiglia reale inglese è scesa in campo per il consueto appuntamento con il Royal Ascot. Si tratta del secondo evento pubblico dopo l’incoronazione di Re Carlo finito così nel mirino di tutti i presenti. Come rivelato da Il Messaggero tra i presenti vi era anche Judi James ossia una nota esperta nel linguaggio del corpo.

L’esperta in questione ha notato alcuni particolari dettagli nel modo di fare del Re ma non rivolto alla sua Regina ossia Camilla. A quanto pare alcuni comportamenti di sua maestà hanno rivelato di una sua predilezione per la cognata Sophie ossia la moglie di suo fratello Edoardo duca di Edimburgo. Vediamo nel dettaglio cosa ha però notato la James.

Sophie e Re Carlo, il loro rapporto attuale: tutti i dettagli

La nota esperta ha scelto di mettere in evidenza alcuni dettagli del comportamento sia del Re che di Sophie. Per quanto riguarda sua maestà, questi è parso molto a suo agio con la cognata ed i due sono stati più volte visti mentre ridevano insieme e si lasciavano andare a delle battute. Inoltre, la duchessa di Edimburgo si è più volte avvicinata al Re per sussurrargli qualcosa ed inoltre più di una volta gli ha stretto il braccio come a volerlo sostenere in un momento delicato.

Un rapporto il loro che non è quindi passato inosservato e che allo stesso tempo sembra confermare come almeno tra Carlo e la famiglia di Edoardo non ci siano problemi. Una buona notizia viste le tante questioni familiari che risultano ancora aperte e di difficile risoluzione.