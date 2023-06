Amadeus incredulo, cosa pensa di lui la Loren: la verità vomitata in faccia davanti a tutti

Il conduttore Amadeus ha di recente scoperto cosa pensa di lui la nota attrice Sophia Loren: lo ha detto davanti a tutti.

Il conduttore Amadeus è senza dubbio un volto storico e noto al pubblico italiano, soprattutto quello di casa Rai. Allo stesso tempo Sophia Loren è invece un nome amatissimo del cinema italiano ed internazionale.

I due hanno di recente avuto modo di vedersi faccia a faccia in occasione di un evento molto importante e pubblico. Un incontro che ha permesso al conduttore di scoprire cosa pensa davvero l’attrice di lui. Una scoperta del tutto inaspettata per lui ed anche perché tutto è accaduto davanti a milioni di persone.

Amadeus, l’incontro a sorpresa con la Loren: dove si sono visti

Lo scorso 16 giugno la Loren ha preso parte all’evento organizzato per festeggiare i 100 anni dell’Arena di Verona Opera Festival. La nota attrice italiana è stata scelta come madrina e il suo ritorno sulle scene non è passato inosservato. Questo anche perché è parsa profondamente cambiata e questo anche a causa dello scorrere del tempo. Con lei hanno però preso parte all’evento tanti volti noti e tra questi anche Amadeus.

Il conduttore è uno dei volti televisivi più amati del momento e soprattutto una presenza inamovibile in casa della Rai. Negli ultimi anni si è occupato di numerosi format di successo e per la quinta volta consecutiva sarà anche il padrone di casa del Festival di Sanremo. I due si sono quindi incontrati in questo frangente e la Loren ha deciso di dire al conduttore cosa pensa di lui davanti a tutti.

Sophia Loren, le parole per Amadeus: cosa si sono detti

L’incontro tra la nota attrice ed il conduttore non è passato inosservato sia agli altri ospiti presenti che alle telecamere. In particolare sta facendo il giro dei social un video pubblicato da SuperGuidaTv su Instagram ed in cui si può sentire la Loren fare i complimenti al conduttore: “Io ti guardo sempre in televisione. Hai cambiato tutto, bene…bene!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Dal canto suo il direttore artistico del Festival di Sanremo è parso subito entusiasta ed ha ringraziato sentitamente l’attrice: “Ho cambiato tutto? Meno male, sono contento“. Un attestato di stima quello della nota attrice nei confronti del conduttore che ha senza dubbio apprezzato queste parole e questi complimenti arrivati dal cuore e pronunciati con spontaneità davanti a milioni di telespettatori.