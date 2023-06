Costanza Caracciolo, la rivelazione sulla sua malattia: “Ho fatto l’ecografia e…” | Una scoperta amara

Rivelazione amara quella dell’ex velina Costanza Caracciolo che di recente ha parlato della sua malattia: tutti i dettagli.

Costanza Caracciolo ha conquistato il pubblico nel 2008 quando con la collega Federica Nargi è stata scelta come Velina bionda del format Striscia la Notizia. Le due hanno formato così una delle coppie più amate dal pubblico e qualche anno più tardi hanno anche condotto un programma insieme.

La Caracciolo in questi anni è poi stata ospite di numerosi format televisivi ma è senza dubbio la sua vita privata che per diverso tempo ha infiammato il gossip. Dal 2017 l’ex velina è infatti la compagna di vita del calciatore Bobo Vieri da cui ha avuto anche due figlie.

Proprio dopo la nascita della sua seconda bambina però la Caracciolo ha fatto una scoperta amara e legata alle sue condizioni di salute.

Costanza Caracciolo, le gravidanze e i commenti dei social: il suo chiarimento

L’ex velina è diventata mamma la prima volta nel 2018 quando è nata Stella. Due anni più tardi ha invece dato alla luce la sua secondogenita Isabel. La Caracciolo in entrambi i casi ha scelto di tenere aggiornati i suoi fan sugli sviluppi delle sue gravidanza ed anche sul post. In questo frangente sono però arrivati gli haters che si sono lasciati andare ad insulti sul suo fisico.

In molti hanno spesso sottolineato di vederla con qualche kg di troppo ed hanno anche ipotizzato una terza gravidanza. Una situazione divenuta insostenibile per la conduttrice che nel corso di una recente intervista ha affrontato la situazione e rivelato anche di quando ha scoperto di soffrire di un disturbo particolare.

Costanza Caracciolo, la scoperta amara: le sue condizioni

Nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Ok, l’ex velina ha confessato: “Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando ad un anno dalla seconda gravidanza ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, ho fatto un’ecografia addominale. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri ma fortunatamente senza ernia ombelicale”.

Dietro l’aumento di peso dell’ex velina vi è quindi una condizione medica certificata che si è vista costretta a rivelare anche per arginare i commenti negativi che riceve ogni giorno. La Caracciolo ha rivelato di prendere spesso questi commenti con ironia ma allo stesso tempo ha sottolineato come in molti casi possano rivelarsi dolorosi per chi li deve leggere.