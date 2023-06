Massimo Boldi, finito sul letto ospedaliero: sta succedendo in queste ore

L’attore comico tanto amato dagli italiani, ha vissuto attimi di vero panico proprio in queste ore: ecco cosa è successo.

Ad oggi possiamo definirlo come simbolo indiscusso dei cinepanettoni: Massimo Boldi, nato a Luino il 23 luglio 1945, quest’anno compie 78 anni. Nonostante ciò si dimostra ancora molto attivo e conserva quella simpatia che l’ha contraddistinto in tutta la sua carriera cinematografica.

In realtà, non tutti sanno che l’uomo iniziò il suo percorso come musicista: negli anni ‘60 è stato il batterista degli Altas (gruppo che poi divenne New Dada). Dopo una serie di passaggi musicali, Boldi nel 1968 viene notato da Gianni Bongiovanni, quando si esibiva nel Derby Club come cabarettista.

Nel frattempo debutta sulla televisione privata Antennatre Lombardia, assieme al collega storico Teo Teocoli, battezzando così “Max Cipollino”, la nomina che si porta dietro ancora oggi. Gli anni ’80 invece, furono quelli in cui dà il via alla sua lunghissima carriera cinematografica.

Il tempo passa, e la terza età per Massimo Boldi non è stata solo portatrice di esperienza, ma anche di alcuni problemi di salute. Come molti sapranno, qualche anno fa una triplice ostruzione delle coronarie ha portato l’attore ad un ricovero d’urgenza. Si è trattato di un intervento complesso, che non dava completa speranza di riuscita. Per fortuna tutto è andato per il meglio, ma in queste ore un’altra operazione ha visto il comico sul letto ospedaliero.

Massimo Boldi sotto i ferri

A pubblicare quanto accaduto è stato lo stesso attore sul suo profilo Instagram. Come spiegato in precedenza, Massimo Boldi è ormai abituato a salire sul lettino dell’ospedale, e per situazioni di certo più complesse; tuttavia l’attore si mostra palesemente spaventato, facendo intendere che è davvero preoccupato per ciò che sta per succedere.

Ad aspettarlo in studio sono il Dott Stefano Scavia e la sua collaboratrice di Odontoaesthetics. Si tratta di una clinica molto nota tra personaggi del mondo dello spettacolo, che ha visto la presenza di nomi importanti come Francesco Facchinetti, J-ax e ora, anche Massimo Boldi.

Al comico è stata effettuata una estrazione di un dente e un inserimento di due impianti. Come spiegato dal Dott. Scavia, l’operazione sarebbe stata poco invasiva e indolore; confermato successivamente dallo stesso Boldi, entrato in studio non poco terrorizzato. Per fortuna il comico ignaro di ciò che gli sarebbe accaduto, è rimasto soddisfatto a lavoro finito, il tutto filmato per mezzo di stories su Instagram. Non potevamo pensare altrimenti, il Dott. Scavia è famoso per essere apparso in diverse riviste tra cui il Tg5 e Forbes per i suoi interventi come la ricostruzione dei tessuti orali grazie alla terapia rigenerativa.