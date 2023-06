Diletta Leotta, schiaffo sul lato b e proposta indecente: l’ha molestata davanti a tutti | Arrivano le forze dell’ordine

La bellissima conduttrice rivela un dettaglio sconvolgente del suo passato: è stata molestata quando era solo una ragazzina.

Diletta Leotta, classe 91, è una famosissima conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Catania da padre avvocato e di Ofelia, inizia ben presto la sua carriera, collaborando a soli 17 anni con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica.

Lei stessa ha ammesso al Corriere della Sera che agli esordi ha avuto non pochi problemi a causa della differenza tra uomini e donne nel mondo del calcio: “All’inizio ero vista come un impostore, erano poche e agguerrite le donne che lavorano nel calcio. Quando ho iniziato questo lavoro piangevo tutti i giorni, mi sentivo sbagliata“.

Questo però, non ha mai fermato la donna, che con forza e tenacia, ha sempre proseguito il suo percorso lavorativo. Dopo una laurea in giurisprudenza e diverse partecipazioni, nel 2011 la donna passa a Mediaset con il programma Il compleanno di La5. Nel 2021 l’abbiamo vista anche al timone di Striscia la notizia; e da diverso tempo è impegnata nella Web TV di DZN.

In questi mesi la donna ha annunciato la sua gravidanza, ormai al settimo mese. La bellissima Leotta aspetta una bimba assieme al portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, conosciuto l’ottobre dell’anno scorso. In questo periodo di enorme gioia, Leotta ha avuto modo di raccontarsi ai microfoni di Grazia, dove viene alla luce anche un dettaglio sconcertante del suo passato.

La molestia da parte del professore di ginnastica

Come accennato in precedenza, la sua carriera l’ha portata spesso e volentieri a lavorare con gli uomini, per mezzo del settore calcistico. Diletta ha spiegato come la sua bellezza sia sempre stata un’arma a doppio taglio. “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati”, ha raccontato a Grazia, prima di rivelare quell’episodio della sua adolescenza.

“Ho avuto una sola brutta esperienza – ha raccontato Diletta -, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”.

Per fortuna si tratta di acqua passata; e in questo periodo, Diletta si gode radiosa la sua bellissima gravidanza, dove è stata avvistata in questi giorni a Forte dei Marmi in compagnia di alcuni amici e un anello sospetto al dito. Una proposta di matrimonio in arrivo?