Gianni Morandi, si accascia sul palco durante il concerto: “Chiamo l’ambulanza” | Ecco cosa è successo

Brutto episodio con protagonista il cantante Gianni Morandi che dal palco di un suo concerto ha fatto preoccupare tutti.

Gianni Morandi è un volto noto ed amatissimo della musica italiana. La sua carriera ricca di grandi successi non è solo un ricordo del passato. Il noto cantante continua ad infiammare gli eventi televisivi e anche i palchi di tutta Italia.

Prosegue infatti senza sosta la sua carriera con collaborazioni anche particolarmente illustri. Di recente ha preso parte a tutta una nuova serie di concerti ma l’ultimo in ordine di tempo ha riservato al pubblico alcuni momenti di panico.

Il protagonista di questa storia non è uno spettatore ma lo stesso cantante che ha fatto preoccupare tutti. Vediamo come sono andate le cose e quale colpo di scena è arrivato nel finale.

Gianni Morandi, incidente durante il concerto: è successo ancora

I concerti di Gianni Morandi sono a quanto pare destinati a regalare ogni volta clamorosi colpi di scena. Impresse nella memoria di tutti ci sono ancora le immagini di quanto accaduto nel 2019 al noto cantante mentre si stava esibendo con il collega Rovazzi sulle note del noto brano Mi fai volare. In quella occasione ed a causa di un azzardato passo di danza, il noto artista è caduto dal palco.

Un incidente che ha fatto temere il peggio con il pubblico ed il collega che per un attimo sono parsi tutti spaventati. In pochi minuti però Morandi ha ripreso in mano la situazione ed ha portato avanti l’esibizione come se nulla fosse accaduto. Un episodio simile è andato in scena però anche di recente ed ancora una volta sul palco di un suo concerto ma con un finale decisamente diverso.

Gianni Morandi, le immagini che hanno fatto preoccupare tutti: come sono andate le cose

Come mostrano alcune immagini divenute virali sui social e pubblicate di recente dal profilo SuperGuidaTv, il noto cantante durante un suo concerto si è ritrovato a dover fare i conti con un problema alla schiena. Le immagini mostrano un Gianni piegato in due e quindi con la schiena bloccata. A un certo punto si vede un suo collaboratore chiedere: “Chiamo un ambulanza?“. Dopo pochi secondi però il cantante si è ripreso e questo perché si è trattato di uno scherzo.

A quanto pare Morandi ha studiato nei dettagli il siparietto che sul momento ha prima preoccupato e poi divertito il pubblico. Diversa l’opinione degli utenti social con alcuni che hanno criticato la mossa del cantante mentre altri lo hanno giudicato divertente come sempre.