Cristina Scuccia, brutto incidente: “Sangue ovunque” | Ecco come si è ridotta

L’ex naufraga Cristina Scuccia ha rivelato di un incidente in bici di cui si è ritrovata ad essere protagonista: i dettagli.

Nel corso dell’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi ha fatto discutere la decisione di Cristina Scuccia di prendere parte al reality. La sua presenza all’inizio ha infiammato il pubblico che per settimane ha atteso grandi rivelazioni.

Al termine del percorso però l’ormai ex naufraga non ha convinto tutti in quanto non è stata chiara in alcune sue esternazioni. Non a caso dopo essere stata per tanto tempo la favorita del pubblico, nel corso delle settimane ha perso posizioni ed è stata la prima eliminata in finale.

Ad alcuni giorni dall’ultima puntata, la Scuccia è tornata sui social e per rivelare di un incidente in bicicletta ma vediamo quanto accaduto.

Cristina Scuccia, il ritorno sui social dopo l’Isola: cosa è accaduto

È trascorsa poco più di una settimana dal gran finale dell’Isola dei Famosi e tutti i protagonisti hanno fatto il loro ritorno a casa. Alcuni di loro hanno anche già rilasciato alcune dichiarazioni sul percorso fatto in Honduras ed in alcuni casi hanno anche fatto delle inaspettate confessioni. Per quanto riguarda la Scuccia, il suo ritorno sui social si è rivelato essere graduale.

L’ex naufraga in queste ore è tornata attiva per raccontare del suo graduale ritorno alla normalità. Uno dei momenti più attesi ha deciso di immortalarlo con un video e si tratta di lei alle prese con una passeggiata in bicicletta. Si tratta di un momento che aspettava da tempo ma che alla fine le ha però riservato una brutta sorpresa.

Cristina Scuccia, le immagini dell’incidente: come si è ridotta

Alcune ore fa la Scuccia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di lei in bicicletta. Immagini accompagnate dalle sue parole e da una sua precisazione: “Io vado finalmente in bici. Mi fa sentire libera e poi mi mancava la natura quindi oggi così…“. L’ex naufraga si è quindi immersa di nuovo nella natura dopo i tanti mesi trascorsi in Honduras ma questa volta non è finita benissimo.

Come mostra l’immagine, l’ex naufraga si è sbucciata un ginocchio ed ha perso anche del sangue. Nel dettaglio non ha raccontato come sono andate le cose ma si è trattato senza dubbio di una brutta caduta che le lascerà un segno visibile sul ginocchio. L’ex naufraga sta comunque bene e al ritorno a casa si è consolata con dell’ottimo gelato.