Amadeus, l’errore più grave della sua carriera: viene fuori adesso tutta la verità

Emerge una verità inaspettata sulla carriera del noto conduttore Amadeus: ha commesso un errore madornale.

Amadeus è un volto noto della Rai ma soprattutto amatissimo dal grande pubblico. Tutti i suoi format sono in grado di mettere a segno ormai dei veri e propri record dal punto di vista degli ascolti.

Nel corso degli ultimi anni, il noto professionista ha attirato l’attenzione del pubblico soprattutto nei panni di padrone di casa del Festival di Sanremo. Nel ruolo di conduttore ha curato tutti i minimi dettagli e con cura ha anche scelto gli artisti in gara.

A tal proposito è però di recente emerso un clamoroso retroscena che rivela di un errore madornale commesso da Amadeus nella scelta dei big da portare sul palco.

Festival di Sanremo, le decisioni di Amadeus: errore inaspettato

In questi anni le decisioni di Amadeus sulla scelta degli artisti da portare in gara si sono sempre rivelate essere vincenti. Basti pensare al caso Maneskin che dopo aver vinto la kermesse musicale italiana hanno trionfato anche agli Eurovision ed adesso sono in giro per il mondo. Ma ci sono anche ulteriori casi da segnalare e tra questi Colapesce e Di Martino, i Coma Cose e l’occasione data a Mr Rain e Lazza.

Nel corso di una recente intervista ha confermato come la fase della scelta delle canzoni sia senza dubbio una delle più delicate e questo anche perché sono tanti i brani che arrivano ogni anno. Di recente è venuto fuori un clamoroso retroscena in merito e che rivela della scelta del conduttore di non portare sul palco Annalisa con una canzone divenuta una hit ma vediamo quanto rivelato.

Annalisa, il retroscena su Amadeus: cosa è successo

Il profilo Pipol Tv ha rivelato di un clamoroso retroscena scoperto dietro le quinte del TIM Summer Hits in onda in prima serata su Rai 2. Stando ad una rivelazione arrivata quindi di recente, Amadeus nel corso dell’edizione del Festival andata in onda a febbraio, ha deciso di non includere nel cast dei big la cantante Annalisa con il suo brano dal titolo “Bellissima”.

Una scelta incomprensibile se si considera il grande successo di questo brano che in poche settimane ha già conquistato ben tre dischi di platino. Senza dubbio un errore madornale quello commesso dal conduttore che però ha comunque fatto delle scelte che hanno convinto il pubblico. Un episodio quindi particolare da cui il direttore artistico del Festival senza dubbio riuscirà a trarre qualche buon insegnamento.