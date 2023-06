George Clooney su Elisabetta Canalis, se lo teneva dentro da troppo: “Non la conoscete, me lo faceva ogni giorno”

Dopo diversi anni dalla loro rottura, arriva una dichiarazione inedita dell’attore hollywoodiano su Elisabetta Canalis.

L’ex velina di Striscia La notizia, è stata una delle tante fidanzate di George Clooney, ma una delle poche che ha lasciato davvero il segno al bellissimo attore.

L’inizio della loro storia nel 2009 è stata una vera e propria esplosione mediatica: lei una showgirl acqua e sapone, lui una star internazionale del mondo del cinema. In quel periodo Elisabetta affianca il dj Carlo Pastore a Total Request Live su Mtv.

La loro storia d’amore durò solamente due anni, condizione che ha fatto pensare qualsiasi ipotesi, persino che si trattasse di una farsa (durante la relazione Elisabetta ottenne addirittura una parte nella serie tv Leverage). Ad alimentare questo pensiero, è stato anche il fatto che nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni approfondite in merito, lasciando alla platea il dubbio sulla vera ragione della loro rottura.

Il comunicato di Londra

La loro separazione fu un evento particolarmente chiacchierato in quel periodo, tanto che a mettere ufficialmente la parola fine alla loro relazione, fu un comunicato proveniente da Londra, dove veniva richiesto maggior rispetto e privacy, visto che si trattava di questioni personali. La faccenda si infittisce ulteriormente, tanto che a distanza di anni, arriva finalmente una dichiarazione inedita.

La dichiarazione inedita di George Clooney

Durante una delle poche interviste in cui l’attore ha parlato della rottura con Elisabetta, ha sempre rivelato di aver passato dei bei momenti in sua compagnia. In un’intervista però, ha rilasciato una dichiarazione che molto probabilmente se la teneva dentro da troppo tempo. “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha ammesso l’attore holliwoddiano.

Daltrocanto, anche Elisabetta ha voluto spendere due parole sull’attore, che descrive come una persona che l’ha sempre messa sul piedistallo. “George è un gran signore anche nella vita privata, sono stata molto rispettata come donna e compagna”. Tuttavia la loro storia era comunque destinata a finire, visto che la loro incompatibilità caratteriale non permetteva di proseguire una relazione stabile.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita. Elisabetta Canalis nel 2014 ha sposato il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui nel 2015 ha avuto una bambina di nome Skyler Eva; mentre George Clooney è sposato con la bellissima Amal (anch’esso celebrato nel 2014), con cui ha avuto due figli gemelli. George tra l’altro, in questo periodo si è recato in Sicilia insieme alla moglie per godersi una vacanza all’insegna del relax.