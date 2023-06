“Eri venuto a casa a salutarci..”: Mara Venier sconvolta | La morte in queste ore

La storica conduttrice non si da pace: il grave lutto l’ha segnata nel profondo, dove ricorda con affetto l’uomo che ci ha lasciato in queste ore.

La ‘zia Mara’, così è stata nominata dal pubblico. Si perchè questa donna non si limita ad essere solamente una conduttrice Rai, ormai pilastro di Domenica In, ma è diventata una figura familiare per milioni di italiani che la seguono da anni.

I rapporti umani sono sempre stati messi al primo posto della donna che, nonostante la rottura burrascosa con il suo ex marito Jerry Calà, è comunque riuscita a mantenerci un bellissimo rapporto di amicizia.

Questo non vale solo per la sua sfera privata – che tralaltro ha sempre condiviso con estrema trasparenza – ma vale anche per la sua cerchia lavorativa.

Proprio per questo motivo, la notizia del lutto che è arrivata in queste ore, ha lasciato un senso di vuoto in una conduttrice, che ricorda quest’uomo in primis come un grande amico.

La terribile scomparsa in queste ore: Mara Venier sconvolta

Dopo la notizia data sui social ieri mattina, diverse persone hanno dedicato un messaggio di cordoglio per la morte avvenuta in queste ore. Tra i tanti c’è anche Mara, già profondamente segnata dalla recente morte del genero Pier Francesco Forleo. “Ciao Gian Piero – scrive Mara in un post su Instagram con tanto di foto insieme – …amico da sempre …settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose …non ho parole …Chiara ti abbraccio forte forte ….R.I.P”. La donna infatti, condivideva un rapporto sincero con Gian Piero Raveggi, il noto capostruttura ed ex dirigente della Rai.

L’uomo è stato per anni uno dei pilastri della Rai: in passato dirigente di Viale Mazzini, nonché ex capostruttura dell’azienda. Mara ricorderà per sempre quell’uomo di successo, che dalla notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo a moltissime persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo. Diversi personaggi noti hanno voluto dire la loro in merito alla grande perdita.

Amedeus per esempio, la mattina del 27 giugno ha scritto: “Purtroppo da oggi il nostro grande amico Gian Piero non c’è più. Un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia”. Anche Carlo Conti l’ha descritto come: ”amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”. Un pensiero da parte di Caterina Balivo e la stessa Mara Venier, va anche alla moglie Chiara, la donna che assieme ai familiari, sta passando momenti di profondo dolore.